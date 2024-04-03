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Dünya

Moskova'da olumsuz hava şartları: Fırtınadan 2 kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın başkenti Moskova'da fırtına nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA3 Nisan 2024 Çarşamba 23:15 - Güncelleme:
Moskova'da olumsuz hava şartları: Fırtınadan 2 kişi hayatını kaybetti
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Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yaptığı yazılı açıklamada, başkentin bugün son derece olumsuz hava şartlarına maruz kaldığını belirtti.

Fırtınanın şehirde çeşitli hasarlara yol açtığını ifade eden Sobyanin, "Tüm tedbirleri zamanında aldık. Ancak ne yazık ki 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı." bilgisini verdi.

Sobyanin, yaralıların gerekli tıbbi yardımı aldığını kaydetti.

Rus sosyal medyasında yer alan görüntülerde, Moskova'da gün boyu etkili olan fırtına nedeniyle binalardan pencerelerin düşmesi ve ağaçların devrilmesi yer aldı.

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