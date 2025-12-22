İSTANBUL 12°C / 8°C
Dünya

Moskova'da patlama: Rus general hayatını kaybetti

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araçta patlama meydana geldi. Patlamada bir Rus general hayatını kaybetti.

İHA22 Aralık 2025 Pazartesi 10:08 - Güncelleme:
Moskova'da patlama: Rus general hayatını kaybetti
Rusya'nın başkent Moskova'da yerel saatle 07.00 sıralarında suikast düzenlendi. Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova'da araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu Rusya Genelkurmayı Kara Kuvvetleri Operasyonel Eğitim Dairesi Başkanı Korgeneral Fanil Sarvarov'un hayatını kaybettiğini bildirdi.

Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlatırken, bombanın Ukrayna özel servisleri tarafından yerleştirilme ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi. Ön bilgilere göre, sürücü koltuğunun altına el yapımı bir patlayıcı yerleştirildi.

Rus medyası, aracın altına bir patlayıcı yerleştirildiğini ve patlamanın araç hareket etmeye başladıktan birkaç saniye sonra gerçekleştiğini aktardı. Patlama sırasında 7 araç daha hasar gördü.

  • Moskova
  • araç patlaması
  • Rus general öldü

