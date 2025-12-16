Moskova'da Türkçe rüzgarı: Yunus Emre Enstitüsünde coşkulu tören

Moskova YEE, Türkçe kurslarını tamamlayan kursiyerler için enstitü binasında sertifika töreni düzenledi. Törende, 2025 Türkoloji Yaz Okulu, Türkçe Yaz Okulu ve Tematik Yaz Okulu programlarına katılanlara da katılım belgeleri verildi.

Program kapsamında, 187 kursiyer farklı seviyelerde Türkçe sertifikasını alırken, 22 kişiye de Türkçe Yaz Okulu katılım belgesi verildi. Türkçe ve Türkoloji Yaz Okullarına katılanlar, kürsüden Türkiye'deki deneyimlerini anlattı.

Kursiyerlere sertifikasını takdim eden Moskova YEE Koordinatörü Ersin Akbulut, yaptığı konuşmada, dilin, iletişimin işlevinin yanı sıra kültürel ve tarihi mirasın aktarılmasında önemli bir rol üstlendiğini belirterek, "Bu anlayışla enstitü olarak dil öğretimini yalnızca sınıf ortamıyla sınırlı görmüyor, kültürel faaliyetler, akademik programlar ve etkileşim odaklı etkinliklerle desteklemeyi önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

Akbulut, gelecek yıl bu yaklaşım doğrultusunda kültürel programları çeşitlendireceklerini vurgulayarak, yaz okulu programlarına daha fazla kursiyer göndermeyi planladıklarını kaydetti.

Tören sonunda Türk müziklerinin seslendirildiği program yapıldı, katılımcılara Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.