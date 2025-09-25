İSTANBUL 25°C / 19°C
Dünya

Moskova'da uçaklar pistte çarpıştı

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Sheremetyevo Havalimanı'nda, Rossiya Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, pistteki başka bir uçakla çarpışarak kuyruk kısmından hasar aldı.

25 Eylül 2025 Perşembe 11:38
Moskova'da uçaklar pistte çarpıştı
Rus hava yolu Rossiya'ya ait bir yolcu uçağı, başkent Moskova'daki Sheremetyevo Uluslararası Havalimanı'nda uçuş öncesi hazırlıklar sırasında, pistteki başka bir uçakla çarpışması sonucu kuyruk kısmından hasar gördü.

Rusya'da uçak kazası meydana geldi. Rus hava yolu Rossiya'ya ait bir yolcu uçağı, başkent Moskova'daki Sheremetyevo Uluslararası Havalimanı'nda uçuş öncesi hazırlıklar sırasında, pistteki başka bir uçakla çarpıştı. Rossiya tarafından yapılan açıklamaya göre, ön bilgilerin, başka bir hava yolu şirketine ait bir uçağın kanadının Rossiya uçağının kuyruk kısmına temas ederek hasara yol açtığını gösterdiği aktarıldı. Açıklamada, Rusya'nın ikinci büyük şehri olan St. Petersburg'a gitmek üzere kalkışa hazırlanan FV6097 sefer sayılı uçaktaki 100 yolcunun, başka bir uçağa alındığı belirtildi.

Savcılık Ofisi'nden yapılan açıklamada, yolcuların ve mürettebatın yaralanmadığı, olayı soruşturmak üzere bir komisyon kurulacağı ifade edildi.

Rus medyası, çarpışmaya karışan diğer uçağın Çin'in Hainan Havayolları'na ait Airbus 330 olduğunu ve Pekin'e gitmek üzere hazırlandığını bildirirken, uçaktaki hasara ilişkin açıklama yapılmadı.

  • Moskova
  • Sheremetyevo
  • Rossiya Havayolları

