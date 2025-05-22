Moskova'da uçuşlara İHA saldırısı engeli

Moskova'daki Şeremetyevo, Domodedovo, Vnukovo ve Jukovskiy havalimanlarındaki uçuşlara, İHA saldırıları nedeniyle geçici kısıtlamalar uygulanıyor. Kısıtlamalar nedeniyle onlarca uçuş rötar yaparken, bazı uçuşlar iptal edildi.

Rusya Federal Havacılık Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan açıklamada, rötar ve iptaller nedeniyle havalimanlarında bekleyen yolcu sayısında önemli artış yaşanmadığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Ukrayna'ya ait 105 İHA'nın, dün de 232 İHA'nın Moskova dahil Rus bölgeleri üzerinde hava savunma sistemlerince vurulduğunu bildirmişti. Ülkenin bazı bölgelerinde de saldırı tehlikesi nedeniyle mobil internete erişimde kısıtlamalar uygulanıyor.