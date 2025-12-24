Moskova'da üst düzey görüşme: Putin, Suriye heyetini kabul etti

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ve Genel İstihbarat Teşkilatı'ndan yetkililer, Rus yetkililerle görüşmek üzere dün başkent Moskova'ya geldi.

Suriyeli heyet temasları kapsamında bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda, savunma sanayilerinde stratejik iş birliğine odaklanmak üzere askeri, siyasi ve ekonomik iş birliğinin genişletilmesi ele alındı.

Suriye Arap Haber Ajansı'na (SANA) göre Dışişleri Bakanı Şeybani ile Savunma Bakanı Ebu Kasra, Suriye ordusunun savunma kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla askeri iş birliğinin geliştirilmesi yollarını ele aldı; bu kapsamda teçhizatın modernizasyonu ve uzmanlık transferi de görüşüldü.

Toplantıda ayrıca, daha yakın siyasi eşgüdüm ihtiyacı ile Suriye'de yeniden imar ve altyapı projelerinde iş birliği dahil olmak üzere ekonomik ve yatırım bağlarının güçlendirilmesi de ele alındı.

ŞEYBANİ, LAVROV İLE BİR ARAYA GELDİ

Esad Hasan Şeybani, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile de bir araya geldi. Şeybani görüşmede, Suriye'de yeniden imar sürecinin tamamen ulusal iradeyle sürdürüldüğünü belirterek, "Ülkemizde yeniden imar çalışmalarını yürütürken tüm taraflarla dengeli ilişkiler kurmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Şeybani ayrıca, Suriye'nin ekonomik durumunu iyileştirmek amacıyla ülke içine yatırım çekmeye yönelik çabaların sürdüğünü ifade etti.

Öte yandan Lavrov, görüşmede çeşitli başlıkların ele alındığını belirterek, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının önemine dikkat çekti ve iki ülke arasındaki ikili iş birliğinin güçlendirilmesi yönündeki kararlılığı vurguladı.