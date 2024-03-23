Moskova'daki terör saldırısında can kaybı yükseldi

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, dün terör saldırısının gerçekleştirildiği Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonundaki çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Ekiplerin enkaz çalışmalarında daha fazla cesede ulaştığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Konser salonuna düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 133'e yükseldi. Arama çalışmaları devam ediyor." bilgisi verildi.

- MOSKOVA'DA KONSER SALONUNA DÜZENLENEN TERÖR SALDIRISI

Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkmış, çatı bir süre sonra çökmüştü.

Moskova'da hafta sonu tüm halka açık etkinlikler iptal edilmiş, terör saldırısını ele almak için bir görev gücünün kurulduğu açıklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

