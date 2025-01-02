İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, sanıklar Hofizjon Usmonov, Muteullo Asoev, Rahmatullo Salikov, Muhammadrahim Faizov ve Hamza Muhammed'in, Moskova'da düzenlenen terör saldırısının faillerinden Shamsidin Fariduni ve Saidakrami Rajabalizoda ile irtibatlı oldukları ifade edildi.

İddianamede, sanıklardan Tacikistan uyruklu Faizov'un, eşi ve çocuğuyla, Moskova'daki terör saldırısının faillerinden Rajabalizoda ile 5 Ocak 2024'te İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı tespitine yer verildi.

Sanıklar Faizov ve Usmonov'un, Esenyurt'ta örgüte ait "makar" denilen ve "güvenli ev" olarak tabir edilen bir adreste, diğer saldırgan Fariduni ile bir süre kaldığı belirtilen iddianamede, Faizov'un 28 Mart'ta ailesiyle İran üzerinden Afganistan'a gitmek için Esenler otogarından Ağrı'ya giden yolcu otobüsüne bilet aldığı kaydedildi.

İddianamede, Esenler otogarından çıkış yapan otobüslerin yol güzergahlarına yönelik çevrede yapılan kontrollerde, Faizov ile ailesinin otobüsten inerek otoban kenarında beklediğinin görüldüğü ve emniyet güçlerince yakalandıkları aktarıldı.

- TELEFON İRTİBATLARI

İddianamede, terör saldırısının faillerinden Fariduni'nin kullandığı numaranın sanık Usmonov ile irtibatta olduğunun belirlenmesi üzerine emniyet güçlerince 24 Mart'ta operasyon düzenlendiği, İran'a gitmeyi planlayan Usmonov, Salikov ve Asoev'in Esenler otogarında yakalandıkları anlatıldı.

Sanıkların Türkiye'de kaldıkları sürede birlikte hareket ettiklerine dikkati çekilen iddianamede, saldırgan Fariduni'nin İstanbul'da bulunduğu sürede sanık Usmonov ile Avcılar'daki bir evde de kaldığı, bu evin de örgüte ait sözde "güvenli ev" olarak kullanıldığı belirtildi.

Sanıkların telefonlarından Moskova saldırısıyla ilgili aramalar yaptıkları, telefonlarında örgütsel fotoğraflar bulunduğu tespitine yer verilen iddianamede, sanık Asoev'in dijital materyallerinde karşılıklı yazışmaların geçtiği ekran görüntülerinin bulunduğu kaydedildi.

Sanık Asoev'in telefonunda bulunan yazışmalara ilişkin iddianamede şu ifadelere yer verildi:

"-Merhaba senin için bir görev var.

-Merhaba nasıl bir görev?

-Vegas Alışveriş Merkezinde bomba yerleştireceksiniz. Bütün mühimmatı biz tedarik edeceğiz. Görevin ödülü 800.000 ruble.

-Görev bittikten sonra mı?

-100.000 önden, 700.000 işi tamamladıktan sonra.

-Hayır korkuyorum, beni yakalayıp öldürürler.

-Hayır bombaları yerleştirdikten sonra sizi bizim adamımız alacak. Beyaz Rusya sınırına götürecek. Orada size yeni kimlikler ve ev vereceğiz, size planı atacağız."

İddianamede, sanıklar Hofizjon Usmonov, Muteullo Asoev, Rahmatullo Salikov, Muhammadrahim Faizov ve Hamza Muhammed'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti.