İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ocak 2025 Perşembe / 3 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3257
  • EURO
    36,6732
  • ALTIN
    2991.68
  • BIST100
    9864.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Moskova'daki terör saldırısında yeni gelişme! 5 DEAŞ'lıya İstanbul'da dava açıldı
Dünya

Moskova'daki terör saldırısında yeni gelişme! 5 DEAŞ'lıya İstanbul'da dava açıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da 22 Mart 2024'te terör örgütü DEAŞ tarafından 'Crocus City Hall' konser salonuna düzenlenen silahlı saldırının failleriyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle İstanbul'da tutuklanan 5 sanığa dava açıldı.

AA2 Ocak 2025 Perşembe 11:17 - Güncelleme:
Moskova'daki terör saldırısında yeni gelişme! 5 DEAŞ'lıya İstanbul'da dava açıldı
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, sanıklar Hofizjon Usmonov, Muteullo Asoev, Rahmatullo Salikov, Muhammadrahim Faizov ve Hamza Muhammed'in, Moskova'da düzenlenen terör saldırısının faillerinden Shamsidin Fariduni ve Saidakrami Rajabalizoda ile irtibatlı oldukları ifade edildi.

İddianamede, sanıklardan Tacikistan uyruklu Faizov'un, eşi ve çocuğuyla, Moskova'daki terör saldırısının faillerinden Rajabalizoda ile 5 Ocak 2024'te İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı tespitine yer verildi.

Sanıklar Faizov ve Usmonov'un, Esenyurt'ta örgüte ait "makar" denilen ve "güvenli ev" olarak tabir edilen bir adreste, diğer saldırgan Fariduni ile bir süre kaldığı belirtilen iddianamede, Faizov'un 28 Mart'ta ailesiyle İran üzerinden Afganistan'a gitmek için Esenler otogarından Ağrı'ya giden yolcu otobüsüne bilet aldığı kaydedildi.

İddianamede, Esenler otogarından çıkış yapan otobüslerin yol güzergahlarına yönelik çevrede yapılan kontrollerde, Faizov ile ailesinin otobüsten inerek otoban kenarında beklediğinin görüldüğü ve emniyet güçlerince yakalandıkları aktarıldı.

- TELEFON İRTİBATLARI

İddianamede, terör saldırısının faillerinden Fariduni'nin kullandığı numaranın sanık Usmonov ile irtibatta olduğunun belirlenmesi üzerine emniyet güçlerince 24 Mart'ta operasyon düzenlendiği, İran'a gitmeyi planlayan Usmonov, Salikov ve Asoev'in Esenler otogarında yakalandıkları anlatıldı.

Sanıkların Türkiye'de kaldıkları sürede birlikte hareket ettiklerine dikkati çekilen iddianamede, saldırgan Fariduni'nin İstanbul'da bulunduğu sürede sanık Usmonov ile Avcılar'daki bir evde de kaldığı, bu evin de örgüte ait sözde "güvenli ev" olarak kullanıldığı belirtildi.

Sanıkların telefonlarından Moskova saldırısıyla ilgili aramalar yaptıkları, telefonlarında örgütsel fotoğraflar bulunduğu tespitine yer verilen iddianamede, sanık Asoev'in dijital materyallerinde karşılıklı yazışmaların geçtiği ekran görüntülerinin bulunduğu kaydedildi.

Sanık Asoev'in telefonunda bulunan yazışmalara ilişkin iddianamede şu ifadelere yer verildi:

"-Merhaba senin için bir görev var.

-Merhaba nasıl bir görev?

-Vegas Alışveriş Merkezinde bomba yerleştireceksiniz. Bütün mühimmatı biz tedarik edeceğiz. Görevin ödülü 800.000 ruble.

-Görev bittikten sonra mı?

-100.000 önden, 700.000 işi tamamladıktan sonra.

-Hayır korkuyorum, beni yakalayıp öldürürler.

-Hayır bombaları yerleştirdikten sonra sizi bizim adamımız alacak. Beyaz Rusya sınırına götürecek. Orada size yeni kimlikler ve ev vereceğiz, size planı atacağız."

İddianamede, sanıklar Hofizjon Usmonov, Muteullo Asoev, Rahmatullo Salikov, Muhammadrahim Faizov ve Hamza Muhammed'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti.

  • Moskova Saldırısı
  • DEAŞ
  • İstanbul Tutuklaması

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.