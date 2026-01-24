Moskova'dan 13 ay sonra bir ilk! ABD ve Rusya'dan eş zamanlı Suriye kararı

Suriye ordusunun, 16 Ocak'ta terör örgütü YPG/SDG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısında başlattığı operasyon nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişledi. Örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin eline geçti.

KALMAK İÇİN NEDEN YOK

Operasyonların başarıyla sonuçlanmasının ardından, The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin iddiasına göre ABD, ordusunun Suriye'deki misyonunun sürdürülebilirliğini sorgulamaya başladı. ABD'li yetkililer, YPG/SDG'nin tamamen mağlup olması durumunda Amerikan ordusunun Suriye'de kalması için bir neden olmadığını düşünüyor.

BİN ASKERİ BULUNUYOR

WSJ'ye göre, Suriye'de YPG/SDG ile aynı bölgede 1000 Amerikan askeri bulunuyor. Kararın gerçekleşmesi halinde eski ABD Başkanı Obama döneminden beri 10 yıldan uzun süren Suriye'deki ABD operasyonları sona erecek. Suriye'deki terör örgütü DEAŞ'ın gözaltı tesisleri ve kamplarının durumu ise endişe konusu. Yetkililere göre ABD, gözaltı tesislerinde bulunan 9 bin kişiden 7 binini Irak'a nakletmeye başladı.

BİR ÜSSÜMÜZ KALACAK

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, geçtiğimiz haziran ayında yaptığı açıklamada, ülkesinin Suriye'deki askeri varlığını azaltmak üzere çekilme sürecine başladığını duyurmuştu. Barrack, Suriye'deki sekiz askeri üssün, Beşşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından sırasıyla beş ve üçe indirildiğini, nihai hedeflerinin bir üs dışında tüm askeri üsleri kapatmak olduğunu açıklamıştı.

MOSKOVA'DAN TAHLİYE ADIMI

Benzer bir adımı da Rusya attı.

Suriye'de Esad yönetiminin devrildiği Aralık 2024'ten bu yana bir ilk yaşandı. Rusya'nın ana üslerinden olan Kamışlı Havalimanı'na Rus uçağı indi. Rus uçağının inmesi "Rus güçleri Suriye'den tahliye mi edilecek?" sorusunu akıllara geldi.

Rus gazeteci Anton Mardasov, "Kamışlı'daki Rus askeri varlığı tamamen geri çekilecek. Moskova, Suriye hükümeti ile Kürtler arasında arabulucu rolü üstlenmiyor" dedi.

YPG'LİLER AYNULARAB'A GÖNDERİLDİ

Suriye ordusu, Rakka vilayetindeki el-Aktan Hapishanesi ve çevresinde konuşlu terör örgütü YPG/SDG unsurlarını, Halep'in doğusundaki Aynularab'a (Kobani) sevk etmeye başladı. Söz konusu adımın, uluslararası arabuluculuklar eşliğinde varılan ve güvenliğin sağlanmasını amaçlayan anlaşmayla atıldığı belirtildi.

