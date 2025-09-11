İSTANBUL 29°C / 20°C
11 Eylül 2025 Perşembe / 19 RebiülEvvel 1447
Moskova'dan kritik hedef: İsrail yapımı radar sistemi imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da İsrail üretimi RADA radar sistemini hedef alarak imha ettiklerini duyurdu. Bakanlık açıklamasında, Donbas bölgesinde bazı önemli noktaların ele geçirildiği ve Ukrayna güçlerinin geçici konuşlanma alanlarının ateş altına alındığı belirtildi.

11 Eylül 2025 Perşembe 18:01
Moskova'dan kritik hedef: İsrail yapımı radar sistemi imha edildi
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Donbas'ta bazı önemli yerlerin ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Doğu askeri birlikleri aktif taarruz eylemleri sonucunda Dnipropetrovsk bölgesindeki Sosnovka yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Rus Silahlı Kuvvetlerinin İsrail yapımı RADA çok fonksiyonlu radar istasyonunu, füze ve topçu depoları, askeri teçhizat depolarını vurduğu aktarılan açıklamada, 147 bölgede Ukrayna silahlı güçleri ile yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlandığı yerlerin ateş altına alındığı belirtildi.

İsrail yapımı RADA RPS 42 model çok fonksiyonlu radar sistemleri bir süredir Ukrayna ordusu tarafından savaşta kullanılıyor. Rus ordusu, 2024'ün yaz aylarından bu yana zaman zaman 3D hava gözetleme, mobil kullanıma uygun, mini insansız hava araçlarını tespit eden, kısa ve orta menzilli hava savunma sistemleri için erken uyarı ve hedef tespiti görevinde kullanılan bu radar sistemlerini vurduklarını açıklıyor.

