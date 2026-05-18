Dünya

Moskova'dan metal piyasasına müdahale: ihracat yasağı uzatıldı

Rus hükümeti, değerli metal atıkları ve hurdalarının ihracatına yönelik geçici yasağın 30 Kasım 2026'ya kadar uzatıldığını bildirdi.

AA18 Mayıs 2026 Pazartesi 11:54 - Güncelleme:
Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, değerli metal atıkları ve hurdalarının ülkeden çıkarılmasına yönelik geçici yasağın 6 ay süreyle uzatıldığı belirtildi.

Buna göre, Kasım 2025'te yürürlüğe giren ve 31 Mayıs'ta sona erecek kısıtlamalar 30 Kasım'a kadar uygulanacak.

Açıklamada, söz konusu tedbirlerin değerli metal içeren önemli miktarda ikincil ham maddenin işlenmek üzere ülke içinde tutulmasını ve Rus rafineri işletmelerinin üretim kapasitelerinin daha fazla kullanılmasını sağladığı ifade edildi.

Kısıtlamalar kapsamında, değerli metallerin yanı sıra, iç piyasa açısından önemli görülen değerli metallerin çıkarılması amacıyla kullanılan elektronik ürünlere ait atık ve hurdaların ihracatı da askıya alınacak.

