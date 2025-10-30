İSTANBUL 21°C / 12°C
Dünya

Moskova'dan misilleme: Rusya, Ukrayna'daki askeri hedefleri vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev yönetiminin Rus sivil hedeflerine yönelik saldırılarına karşılık olarak Ukrayna'daki askeri unsurların hedef alındığını açıkladı.

AA30 Ekim 2025 Perşembe 15:31
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara yönelik saldırılarına karşı Ukrayna'daki askeri unsurları vurduklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemleri hakkında bilgi verildi.

Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör saldırısı" düzenlediği savunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buna karşılık olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Ukrayna'nın askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmeleri, bu işletmelerin çalışmasını sağlayan enerji altyapı tesisleri ve askeri havaalanlarına yönelik havadan, denizden ve karada uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile yoğun saldırı düzenledi. Belirlenen tüm hedefler vuruldu ve saldırının amacına ulaşıldı."

Ukrayna ordusu, zaman zaman Rus bölgelerine İHA saldırıları düzenliyor.

