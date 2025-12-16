Moskova'dan NATO'ya rest: Asla izin vermeyiz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya'nın, "Gönüllüler Koalisyonu" olarak adlandırılan yapının birliklerinden bile olsa, Ukrayna'ya NATO birliklerinin konuşlandırılmasına asla onay vermeyeceğini söyledi.

Ryabkov, ABC News'e verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da barışın sağlanması yönündeki planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ile Kiev müzakerecileri arasındaki son görüşmelerin nasıl sonuçlandığına yönelik bilgileri olmadığını kaydeden Ryabkov, ABD'den daha fazla bilgi almayı beklediklerini dile getirdi.

Ryabkov, "Ancak Ukrayna topraklarında NATO birliklerinin konuşlandırılmasına veya varlığına asla imza atmayacağız ya da onay vermeyeceğiz." dedi.

Rusya'nın "Gönüllüler Koalisyonu"nun Avrupa ülkelerinden birliklerin varlığına onay verip vermeyeceği sorusuna da Ryabkov, "Hayır. Gönüllüler Koalisyonu (NATO ile) aynı şey. Bu belki daha da kötü olur çünkü böyle bir çözümde, bu tür durumlar için standart NATO prosedürleri olmadan bile uygulama yapılabilir." yanıtını verdi.

ABD'li yetkililer, Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmalara son vermek amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de yürütülen görüşmelerde, NATO'nun 5. maddesine benzer güçlü güvenlik garantileri içeren ve bugüne kadarki en kapsamlı olduğu belirtilen "barış paketi" üzerinde önemli mesafe katettiklerini bildirmişti.

Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Polonya, İskandinav ülkeleri ile AB yönetimi tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, Avrupa ülkelerinin liderleri ABD'nin desteği ve Avrupa'nın liderliğinde, "Gönüllü Ülkeler Koalisyonu" kapsamında çok uluslu bir "Ukrayna gücü" kurulmasını önerdi. Bu güç, Ukrayna savunma kuvvetlerinin yeniden yapılandırılmasına, Ukrayna hava sahasının güvenliğinin sağlanmasına ve Ukrayna içinde operasyonlar da dahil denizlerin daha güvenli hale getirilmesine yardımcı olacak.