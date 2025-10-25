Moskova'dan sürpriz açıklama: Trump ve Putin görüşecek
Kremlin Temsilcisi Dmitriev, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir zirve hazırlığı yürütüldüğünü açıkladı. Dmitriev, “Ukrayna'da çözüme yakınız.” ifadelerini kullandı.
