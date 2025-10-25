İSTANBUL 20°C / 14°C
25 Ekim 2025 Cumartesi
Dünya

Moskova'dan sürpriz açıklama: Trump ve Putin görüşecek

Kremlin Temsilcisi Dmitriev, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir zirve hazırlığı yürütüldüğünü açıkladı. Dmitriev, “Ukrayna'da çözüme yakınız.” ifadelerini kullandı.

25 Ekim 2025 Cumartesi 00:17
Moskova'dan sürpriz açıklama: Trump ve Putin görüşecek
Kremlin Temsilcisi Dmitriev, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir zirve hazırlığı yürütüldüğünü açıkladı. Dmitriev, "Ukrayna'da çözüme yakınız." ifadelerini kullandı.

