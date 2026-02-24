Moskova'nın gölge filosuna darbe! 100 gemi yaptırım listesine alındı

Yeni Zelanda hükümetinin internet sitesinden yapılan açıklamada, Peters'ın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın dördüncü yılına ilişkin açıklamalarına yer verildi.

Yeni Zelanda'nın Ukrayna'ya 8 milyon Yeni Zelanda doları yardım sağlayacağını belirten Peters, "Rusya'nın yasa dışı ve sebepsiz işgali, Ukrayna'yı mahvetti, Avrupa'yı istikrarsızlaştırdı ve bölgemizin güvenliğini etkiledi." ifadesini kullandı.

Moskova hükümetine karşı 34'üncü tur yaptırımları da açıklayan Peters, bu kapsamda Rusya'nın gölge filosu olarak anılan 100 gemiye yaptırım uygulanacağını kaydetti.

- Rusya, "gizli gölge filo" kullanmakla suçlanıyor

Avrupalı ülkeler, Rusya'yı Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanan yaptırımlardan kaçınmak için eski ve elverişsiz petrol tankerlerinden oluşan "gizli bir gölge filo" kullanmakla suçluyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'nın gölge filosunu hedef alan yaptırımlar uyguluyor.