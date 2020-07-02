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Dünya

Moskova'nın merkezinde büyük yangın

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir binanın ikinci katında başlayan yangın paniğe neden oldu.

DHA02 Temmuz 2020 Perşembe 18:43 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 18:43
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 Rusya’nın başkenti Moskova’da bir binanın ikinci katında başlayan yangın paniğe neden oldu. Yerel medya, çok sayıda itfaiye ekibi ve aracının yangına müdahale ettiğini duyurdu.

Moskova’da bulunan Tverskaya sokağında bulunan bir binada yangın çıktı. İkinci katta başlayan yangına 200’den fazla itfaiye personelinin ve çok sayıda itfaiye aracının müdahale ettiği aktarıldı. Moskova itfaiyesinden yapılan açıklamada, yangının söndürme çalışmalarının oldukça zor koşullarda sürdürüldüğü belirtilirken; yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

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