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Dünya

Moskova'ya yoğun İHA saldırıları: 1 ölü

Rusya'nın başkenti Moskova ve etrafındaki yerleşim yerlerine insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna savaşının başından bu yana düzenlenen en yoğun saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

AA11 Mart 2025 Salı 10:02 - Güncelleme:
Moskova'ya yoğun İHA saldırıları: 1 ölü
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Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkente gece saatleri boyunca yoğun İHA saldırılarının gerçekleştirildiğini bildirdi.

Toplam 69 İHA'nın Moskova ve civarında düşürüldüğünü ifade eden Sobyanin, düşen İHA'ların bazı binalara zarar verdiğini belirtti.

Moskova Bölgesi Valisi Andrey Vorobyev de yaptığı açıklamada, saldırılar nedeniyle 1 kişinin öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Rus basınında yer alan görüntülerde, İHA saldırısına maruz kalan Moskova'daki bir apartmanda ve bir müstakil evde yangın çıktığı görülüyor.

Öte yandan, Moskova'daki tüm havalimanlarındaki uçuşların aksadığı kaydediliyor.

RUSYA: UKRAYNA'YA AİT 337 İHA'YI GECE BÖLGELERİMİZ ÜZERİNDE VURDUK

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 337 insansız hava aracının (İHA) gece Rus bölgesi üzerinde vurulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun gece boyunca İHA'larla Rus topraklarına saldırıda bulunduğu belirtildi.

Rus hava savunma sistemleri tarafından 337 İHA'nın vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunlardan 91'inin Moskova, 126'sının Kursk, 38'inin Byransk, 25'inin Belgorod, 22'sinin Ryazan ve 10'unun Kaluga bölgeleri üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, gece başlayan İHA saldırılarının hala devam ettiğini bildirdi.

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