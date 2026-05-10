Mossad atamasında kriz! Netanyahu'nun kararına başsavcı itiraz etti

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Gofman'ın atanmasına ilişkin dilekçelerin ele alınması öncesinde Baharav-Miara, itiraz dilekçesini İsrail Yüksek Mahkemesi'ne sundu.

Başsavcı, mevcut Mossad Direktörü David Barnea'dan Gofman'a ilişkin aldığı mektubu ve gizli belgeleri dosyaya eklemesi tavsiyesinde bulundu.

Baharav-Miara dilekçesinde, reşit olmayan İsrailli Uri Elmakias'ın kullanıldığı olayın "Gofman'ın dürüstlüğüne ve Mossad Direktörlüğü görevine atanmasına gölge düşürdüğünü" kaydetti.

Ayrıca Gofman'ın atanmasına ilişkin usulsüzlükler olduğuna da dikkati çeken Başsavcı, atamadaki "temel ve ahlaki kusurlar" nedeniyle Netanyahu'nun Gofman'ın atanmasına ilişkin kararına mahkemenin müdahaleden kaçınmasının mümkün olmadığını vurguladı.

İstihbarat deneyiminin olmaması ve geçmişindeki usulsüzlükleri nedeniyle eleştirilen Gofman'ın, 2015-2017 yılları arasında işgal altındaki Batı Şeria'da görev yaparken, gerekli izinleri almadan ve yasal prosedürleri izlemeden Filistinli muhbirler devşirdiği ve onları kurallara aykırı faaliyetlerde kullandığı belirtiliyor.

Gofman'ın Netanyahu tarafından yapılan atamaya göre, 2 Haziran 2026'da görevi Barnea'dan devralması ve 5 yıl boyunca Mossad Direktörü olarak görev yapması bekleniyor.

- HÜKÜMET TEPKİ GÖSTERDİ

İsrail Başsavcısı'nın Gofman'ın atanmasına ilişkin itirazı üzerine, Netanyahu hükümetinden tepkiler yükseldi.

İsrail Meclisi Koalisyon Grup Başkanı Ofir Katz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Başsavcı'nın itirazının sadece mevcut hükümetin atama yapmasından kaynaklandığını ileri sürerek itirazlara kulak asılmadan atama sürecinin tamamlanması gerektiğini savundu.

Aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de Başsavcı'nın sürekli hükümet aleyhine hareket ettiğini öne sürerek ülkede yoğun tartışmalara neden olan yargı reformunu gerçekleştirecekleri mesajını verdi.

- URİ ELMAKİAS SKANDALI

Gofman'ın en büyük skandalı ise 2022'de işgal altındaki Golan Tepeleri'nde tümen komutanıyken 17 yaşındaki İsrailli Uri Elmakias'ı bir istihbarat operasyonunda kullanması oldu.

Gofman'ın, İran ve Hizbullah'a yönelik bir nüfuz operasyonu kapsamında, reşit olmayan bu gence sosyal medyada yayımlaması için gizli bilgileri verdiği iddia edildi.

Elmakias'ın orduyla hiçbir resmi bağı yoktu ve işe alınma süreci Gofman'ın Genelkurmay'daki üstlerinden tamamen habersiz yürütüldü.

İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak), Elmakias'ın internetteki faaliyetlerini fark edince genci casusluk şüphesiyle tutukladı. Sorgulama sırasında Elmakias, kendisini işe alan asıl ismin doğrudan Gofman olduğunu itiraf etti. Ancak operasyonun, özellikle Elmakias'ın reşit olmaması gibi nedenlerle yasal sınırları aştığı anlaşılınca, Gofman bu genci tanıdığını dahi reddederek olayın arkasında durmadı.

Elmakias, bir buçuk yılını gözaltında, defalarca sorgulanarak, istismara uğrayarak geçirdikten sonra mahkeme tarafından tamamen beraat ettirilmesinin ardından Gofman'dan hesap sorulması ve tazminat talebinde bulundu.