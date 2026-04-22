Mossad casusu için idam kararı: Hassas bilgileri İsrail'e aktarmış

MOSSAD CASUSU İDAM EDİLDİ

İran yargısına ait Mizan Haber Ajansı'na göre, Mossad için casusluk yapan ve idam cezası İran Yüksek Mahkemesi tarafından onaylanan Ferid Mehdi isimli mahkumun cezası infaz edildi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN MOSSAD'LA İLETİŞİME GEÇMİŞ

Mehdi, İran'da Pasif Savunma Komitesi'nde üst düzey yönetici olarak çalışırken, sosyal medya üzerinden Mossad ile iletişime geçerek, çalıştığı kurumdaki tüm hassas bilgileri İsrail'e aktarmakla suçlanmıştı.