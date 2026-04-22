  • Mossad casusu için idam kararı: Hassas bilgileri İsrail'e aktarmış
Dünya

Mossad casusu için idam kararı: Hassas bilgileri İsrail'e aktarmış

İran, Pasif Savunma Komitesi'nde üst düzey yönetici olarak görev yapan Ferid Mehdi'nin İsrail istihbarat servisi Mossad'a casusluk yaptığı gerekçesiyle verilen idam cezasını infaz etti. Mehdi'nin sosyal medya üzerinden Mossad ile bağlantı kurarak tüm hassas bilgileri aktardığı belirlendi.

AA22 Nisan 2026 Çarşamba 09:20
Mossad casusu için idam kararı: Hassas bilgileri İsrail'e aktarmış
İran'da casusluk suçlamasıyla yargılanan üst düzey bir savunma yetkilisinin idam cezası infaz edildi. Ferid Mehdi isimli mahkumun, İsrail istihbarat servisi Mossad'a kritik devlet sırlarını sızdırdığı tespit edilmişti. İran Yüksek Mahkemesi tarafından onaylanan ceza, büyük yankı uyandırdı.

MOSSAD CASUSU İDAM EDİLDİ

İran yargısına ait Mizan Haber Ajansı'na göre, Mossad için casusluk yapan ve idam cezası İran Yüksek Mahkemesi tarafından onaylanan Ferid Mehdi isimli mahkumun cezası infaz edildi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN MOSSAD'LA İLETİŞİME GEÇMİŞ

Mehdi, İran'da Pasif Savunma Komitesi'nde üst düzey yönetici olarak çalışırken, sosyal medya üzerinden Mossad ile iletişime geçerek, çalıştığı kurumdaki tüm hassas bilgileri İsrail'e aktarmakla suçlanmıştı.

