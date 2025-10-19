İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ekim 2025 Pazar / 27 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0187
  • EURO
    49,08
  • ALTIN
    5727.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Mossad casusu İran'da idam edildi

İran'ın Kum kentinde İsrail dış istihbarat servisi Mossad adına casusluk yaptığı gerekçesiyle yargılanan bir kişi idam edildi.

IHA19 Ekim 2025 Pazar 17:35 - Güncelleme:
Mossad casusu İran'da idam edildi
ABONE OL

İran'da casuslara yönelik operasyonlar sürüyor. İran'ın Kum kentinde İsrail dış istihbarat servisi Mossad adına casusluk yaptığı gerekçesiyle idam cezasına çarptırılan bir kişinin cezası infaz edildi.

MOSSAD ADINA CASUSLUK YAPAN BİR KİŞİ İDAM EDİLDİ

Kum Eyaleti Yargı Konseyi Başkanı Kazım Musevi, sanığın 2023 yılı Ekim ayında İsrail istihbaratıyla bağlantı kurduğunu ve aynı yıl içerisinde İran güvenlik güçlerince tutuklandığını belirterek, "Yapılan araştırmalar, toplanan belgeler ve sanığın İsrail rejimine bilgi aktardığını itiraf etmesi üzerine hakkında yasal süreç başlatılmıştı. Sanık, yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak ve İsrail'le iş birliği yapmak suçlarından idama mahkum edilmişti. Yüksek Mahkeme'nin kararı onaylaması ve sanığın af talebinin reddedilmesinin ardından idam cezası bu sabah Kum Cezaevi'nde infaz edildi" dedi.

"HASSAS BİLGİLERİN SIZDIRILMASI ENGELLENDİ"

Musevi, "Sanık, kişisel ve mesleki gerekçelerle Siyonist rejimin istihbarat servisleriyle temasa geçmiş, Mossad subaylarıyla toplantılar yapmış ve gizli bilgileri paylaşmaya başlamıştı. Ancak güvenlik ve yargı kurumlarımızın hızlı müdahalesiyle kimliği tespit edilerek hassas bilgilerin sızdırılması engellendi" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye'de iç savaşın yaraları sarılıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.