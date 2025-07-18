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Dünya

Mossad kirli görevde... Sürgün planı için ABD'den doğrudan destek talebi

Soykırımcı İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın Başkanı David Barnea'nın, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin başka ülkelere gönderilmesi planı kapsamında bu hafta ABD'ye gizli bir ziyaret gerçekleştirdiği iddia edildi. Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Barnea'nın temaslarında Washington'dan doğrudan destek talep ettiği aktarıldı.

AA18 Temmuz 2025 Cuma 23:03 - Güncelleme:
Mossad kirli görevde... Sürgün planı için ABD'den doğrudan destek talebi
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İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrail yüz binlerce Filistinlinin başka ülkelere sürgünü için bir plan hazırladı.

Barnea, bu hafta ABD'nin başkenti Washington'u ziyaret ederek İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri başka ülkelere sürgün planının gerçekleştirilebilmesi için destek talep etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüşen Barnea, İsrail'in Libya, Endonezya ve Etiyopya'yla görüştüğünü ve bu ülkelerin çok sayıda Filistinliyi kabul etme fikrine açık olduğunu iddia ederek ABD'nin planın hayata geçirilebilmesi için söz konusu ülkelere teşvikler sunmasını istedi.

Witkoff'un toplantı sırasında bir taahhütte bulunmadığı ve ABD'nin bu konuda adım atıp atmayacağının belirsiz olduğu kaydedildi.

Haberde, İsrail'in Filistinlileri sürgün planının uluslararası tepkiye neden olduğuna dikkat çekilerek İsrailli yöneticilerin "gönüllü göç" adı altında meşrulaştırmaya çalışmasına karşın uluslararası hukuk uzmanlarının bunun "savaş suçu" olduğunu söylediğine işaret edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Mossad'a Gazze Şeridi'nden sürgün edilmesi planlanan Filistinlileri kabul edecek ülkeler bulma görevi verdiği aktarıldı.

TRUMP'IN SÜRGÜN PLANI İSRAİL'İ HEYECANLANDIRMIŞTI

ABD Başkanı Trump, ocak ayında yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin başka ülkelere sürgün edilmesi teklifinde bulunmuştu.

İsrail, Trump'ın bu açıklamasının ardından söz konusu teklifi hayata geçirmek için çalışmalara başladığını ve bazı ülkelerle temasa geçtiklerini duyurmuştu.

Gazze'deki Filistinlileri farklı ülkelere sürgün etme amacıyla yeni bir saldırı planı hazırlayan İsrail, Gazze sakinlerini önce şeridin güneyine ardından başka ülkelere "gönüllü göç" adı altında göndererek etnik temizlik yapma hedefi için çalışmalarını sürdürüyor.

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