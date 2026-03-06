İran'daki savaş, körfez ülkelerinin ardından Nahçıvan'a sıçradı; havalimanı dahil 2 nokta İHA ile vuruldu. Azerbaycan tepki gösterirken; Tahran yönetimi saldırıyı İsrail'in düzenlediğini öne sürdü.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırı sonra İran, körfez ülkelerindeki ABD üslerine yönelik misilleme başlattı. Savaş son olarak Azerbaycan'ın özerk bölgesi Nahçıvan'a da sıçradı. İran sınırına 10 km uzaklıktaki uluslararası havalimanına İHA saldırısı düzenlendi; bir İHA da Şekerabad Köyü'ndeki okulun yakınına düştü. Havalimanı zarar görürken iki sivil yaralandı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirip kınadı; gerekli cevap hakkını saklı tuttuklarını bildirdi. İran'ın Bakü Büyükelçisi de Dışişleri'ne çağrıldı.

ORDUYA 'HAZIR OL' EMRİ

Saldırıyı 'terör eylemi' olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, orduya 'hazır ol' talimatı verdi. Aliyev, "Gücümüzü sınamasınlar. Sınamak isteyenlerin 'Demir Yumruk'la kafaları kesildi. İranlı yetkililer özür dilemeli" ifadelerini kullandı.İran'dan ise saldırı iddialarını yalanladı. Tahran yönetiminin komşu ülkelere saldırı politikası bulunmadığını söyleyen İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Gharibabadi, "İran'ın politikası sadece bölgedek aktif olan ve sivilleri vurmak için kullanılan düşman üslerinin vurulması yönünde" şeklinde konuştu.

Suriye'nin Haseke iline bağlı Türkiye sınırına yakın Kamışlı ilçesinin Dımhıyye el-Kebire köyüne İran'a ait olduğu belirtilen bir balistik füze düştü.

İRAN: İSRAİL'İN İŞİ

İran Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Siyonist rejim, Müslüman ülkeler arasındaki ilişkileri baltalamak için bu şekilde benzersiz eylemler gerçekleştiriyor. Siyonist rejim, İran'ı suçlamak için Azerbaycan'a İHA atışı gerçekleştirmiştir" denildi.

İNGİLTERE: ADA'DAKİ ÜSSÜMÜZÜ VURAN DRONE İRAN'DAN KALKMADI

İngiltere Savunma Bakanlığı, 2 Mart gecesi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) İngiliz üssü Akrotiri'yi vuran dronun İran'dan kalkmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada "Şahid tipi dronun İran'dan kalkış yapmadığını teyit edildi" denildi. Söz konusu duran piste düşerken; üsse yönelen 2 füze ise engellenmişti. İngiltere'nin Ada'daki 2 askeri üssü saldırılar sonrası tahliye edilmişti.

FAİLİ MEÇHUL FÜZELERDE MOSSAD İZİ!

Katar'daki Ras Laffan LNG tesisi, füzelerle vuruldu. Dünya LNG ihtiyacının % 20'sini karşılayan tesisin vurulmasıyla Avrupa'da doğalgaz fiyatları % 50 arttı. Suudi Arabistan'daki Aramco Petrol tesisine de saldırı düzenlendi. ABD'li yorumcu Tucker Carlson, Suudi ve Katar tesislerine saldırılarla ilgili MOSSAD'a bağlı ajanların gözaltına alındığını iddia etti. İranlı yetkililer bazı İHA saldırılarının İsrail tarafından yapıldığını ve bölgedeki Arap devletlerini Tahran'a karşı kışkırtmayı amaçladığını öne sürdü.

'İRAN İSTİHBARATI ZORLADI' İDDİASI

Amerikalı siyasi liderleri hedef alan uluslararası suikast planı nedeniyle New York'ta yargılanan Pakistanlı Asif Merchant, 'İran istihbaratı' itirafında bulundu. İran istihbaratının kendisini ailesiyle tehdit ederek, Trump, Biden ve Nikki Haley'e yönelik suikast planları yapmaya zorladığını iddia etti. Brooklyn federal mahkemesindeki duruşmada Merchant, ailesini korumak adına plana razı olduğunu söyledi. ABD'ye suikastleri gerçekleştirilecek kişileri bulmak için gittiği ileri sürülen, Merchant'ın suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezasına çarptırılacağı belirtiliyor.

KARA HAREKATINA 'CEHENNEMLİKLER İLE DANS' CEVABI

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, bazı ABD yetkililerinin İran'a karadan saldırı düzenleneceği iddialarına karşılık verdi. Laricani, "Amerikalı yetkilileri binlerce ölüm ve esirle rezillik bekliyor. İran toprakları, cehennemliklerin dans edeceği bir yer değildir" ifadelerini kullandı. Laricani, Kürt gruplar için de "Ayrılıkçı gruplar, rüzgarın yönünün değiştiğini düşünerek harekete geçmeye kalkışmasınlar" dedi.