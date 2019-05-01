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Mossad-BAE yakınlaşması: Yossi Kohen görüşüyor

İsrail'in istihbarat servisi Mossad'ın başkanı Yossi Kohen’in, Birleşik Arap Emirlikleri’yle (BAE) ilişkileri normalleştirmek için ülkenin yetkilileri görüştüğü ileri sürüldü.

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Israil televizyonu Makan, İsrail istihbarat servisi Mossad Başkanı Yossi Kohen’in Birleşik Arap Emirlikleri’yle tam normalleşme süreci yürüttüğünü, iki ülke arasındaki ilişkileri iyi bir seviyeye çıkarmaya çalıştığını duyurdu.
 
İsrail’in Dubai’da düzenlenecek Expo 2020 sergisine katılmasını sağlayan kişinin Mossad Başkanı olduğunu belirten televizyon, Kohen’in İsrail'le resmi diplomatik ilişkisi olmayan BAE’nin yetkilileriyle gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini de öne sürdü. (Sputnik)

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