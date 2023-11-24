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Dünya

Mozambik 2 yıl olan askerlik hizmet süresini 5 seneye çıkarttı

Mozambik Meclisi, askerlik hizmet süresinin 5 yıla çıkarılmasına dair yasa tasarısını onayladı.

AA24 Kasım 2023 Cuma 17:07 - Güncelleme:
Mozambik 2 yıl olan askerlik hizmet süresini 5 seneye çıkarttı
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Yerel basındaki haberlere göre, Mozambik'te askerlik hizmet süresi uzatıldı.

Meclis, 2 yıl olan askerlik hizmet süresinin 5 seneye yükseltilmesi kararı aldı.

Öte yandan, karar kapsamında özel kuvvetler için askerlik hizmet süresi de 6 yıl oldu.

Mozambik Savunma Bakanı Cristovao Chume, basına yaptığı açıklamada, ordunun ulusal güvenliğe yönelik zorluklarla yüzleşebilmesi için daha profesyonel olması gerektiğini belirtti.

Bir yıllık eğitim sonrası terörle mücadele operasyonlarının yapıldığı alana gönderilen askerlerin sadece 6 ay görev yaptığını ifade eden Chume, yeni yasayla daha fazla tecrübeli insanın terörle mücadele etmesini sağlayacaklarını vurguladı.

- GÜVENLİK SORUNLARI 2017'DEN BU YANA DEVAM EDİYOR

Mozambik'in Cabo Delgado bölgesinde terör örgütü Ensar'us Sunna'nın sivillere yönelik saldırılarında 2017'den bu yana yaklaşık 4 bin kişi hayatını kaybetti. Saldırılar nedeniyle yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Doğal gaz ve değerli madenlerin bulunduğu bölgede, örgütün stratejik noktaları ele geçirmesi sonrası yabancı paralı askerler ve Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) misyonu terörle mücadeleye başladı.

SADC misyonu kapsamında Angola, Botsvana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesotho, Malavi, Güney Afrika, Tanzanya ve Zambiya'dan yüzlerce asker ülkede görev yapıyor. Ruanda da terörle mücadeleye özel birlikleriyle destek veriyor.

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