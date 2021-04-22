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Dünya

Mozambik'te durum kritik! 950 bin kişi yardım bekliyor

Birleşmiş Milletler (BM), Mozambik'te terör örgütü Ensar'ul Sunna'nın saldırıları nedeniyle 950 bin kişinin acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

AA22 Nisan 2021 Perşembe 21:19 - Güncelleme: 22 Nisan 2021 Perşembe 21:19
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BM'ye bağlı Dünya Gıda Programının (WFP) Mozambik Direktörü Antonella Daprile, göç eden Mozambiklilerin sığındığı Pemba adasına yaptığı ziyaret sonrası basın açıklaması yaptı.

Daprile, ülkenin kuzeyinde 950 bin kişinin acil yardıma ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Birçok insan saldırılardan kaçmış ve kalanlar da travma yaşıyor." dedi.

- Ensar'ul Sunna 4 yıldır saldırı düzenliyor

Mozambik'te, Ensar'ul Sunna örgütünün sivillere yönelik saldırıları nedeniyle göç edenlerin sayısı 700 bine yaklaştı.

Ülkede, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da, 4 yıl önce ortaya çıkan terör örgütü Ensar'ul Sunna'nın saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Söz konusu saldırıları gerçekleştiren ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grubu yerel halk "Eş-Şebab" olarak adlandırıyor.

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