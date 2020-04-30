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Dünya

Mozambik'te Kovid-19 nedeniyle ilan edilen OHAL 1 ay uzatıldı

Güney Afrika ülkelerinden Mozambik'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) 1 ay daha uzatıldı.

AA30 Nisan 2020 Perşembe 17:30 - Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 17:30
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Ulusal basında çıkan haberlere göre, Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, yaptığı açıklamada, salgınla mücadele çerçevesinde bugün sona erecek OHAL'in yarından itibaren 1 ay daha uzatıldığını duyurdu.

Nyusi, bu süre zarfında vatandaşların evlerinde kalmaları gerektiğini kaydederek, ülkenin tüm sınırılarının kapalı kalacağını ifade etti.

- NİJERYA'DA KOVİD-19 VAKASI 1728'E ÇIKTI

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan testlerde 196 kişide daha sonuçların pozitif çıktığı belirtildi.

Ülkede şimdiye kadar 1728 Kovid-19 vakasının görüldüğü ifade edilen açıklamada, 51 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi.

Afrika kıtasında şu ana kadar 37 binden fazla vaka görülürken, yaklaşık 1600 kişi de hayatını kaybetti.

Yurt dışından getirilen vatandaşlar gördükleri ilgiye ve hizmete müteşekkir

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