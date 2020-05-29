Mozambik'te Kovid-19 nedeniyle ilan edilen OHAL uzatıldı

AA 29 Mayıs 2020 Cuma 20:55 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 20:55

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, televizyonda yaptığı açıklamada, salgınla mücadele çerçevesinde yarın sona erecek OHAL'in 30 gün daha uzatıldığını duyurdu.

Nyusi, ülkede ilan edilen OHAL'ın Kovid-19'un yayılmasını engellemeyi ve ülkenin sağlık sisteminde yaşanabilecek herhangi bir çöküşten kaçınmayı amaçladığını belirtti.

Bu süre zarfında ülke sınırlarının kapalı kalmaya devam edeceğini vurgulayan Nyusi, şehirler arası seyahatlerin sınırlandırıldığını söyledi.

Nyusi, dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaşların maske takması ve toplu ulaşımda yolcular arasında birer buçuk metre mesafe bırakılmasının zorunlu olduğunu kaydetti.

Mozambik'te şimdiye kadar 233 Kovid-19 vakası görülürken, 2 kişi virüsten yaşamını yitirdi.