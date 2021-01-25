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Dünya

Mozambik'ten Kovid-19 savaşı için doktor takviyesi

Mozambik, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarıyla mücadele etmek için Küba'dan doktor getirtti.

AA25 Ocak 2021 Pazartesi 12:07 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 12:07
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Maputo Merkez Hastanesinden yapılan açıklamada, ülkeye getirilecek 45 kişilik Kübalı doktor ve hemşire ekibinin 9'unun başkent Maputo'ya ulaştığını belirtti.

Açıklamada, yoğun bakım uzman ve hemşirelerinden oluşan ekibin kalan kısmının şubat başında ülkede olacağı aktarıldı.

Şimdiye kadar 32 binden fazla vakanın görüldüğü Mozambik'te 305 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Mozambik'in komşusu Güney Afrika da Nisan 2020'de Küba'dan farklı branşlarda uzman 187 doktor getirtmişti. Güney Afrika Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, Kübalı doktorların ülkeye 14 milyon dolara mal olduğunu açıklamıştı.

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