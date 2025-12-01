Bugüne kadar hiçbir ülke, tamamen insansız bir jet sınıfı savaş uçağıyla, kendi geliştirdiği AESA radar üzerinden görüş ötesi hava-hava füzesi angajmanı gerçekleştiremedi.

Testte kullanılan milli hava-hava füzesiyle birlikte, Türkiye; platform, radar, füze, görev bilgisayarı ve veri bağı dahil olmak üzere tüm angajman zincirini kendi teknolojileriyle icra etti. Böylece tarihi test, yalnızca teknik bir başarı değil, aynı zamanda dünya literatüründe ilk kez doğrulanmış bir entegrasyon örneği oldu.

F-16'larla uçan KIZILELMA'dan tarihi başarı! Dünyada bunu yapan ilk ülke Türkiye oldu Dünya genelindeki benzer projeler ise Türkiye'yi geriden takip ediyor. ABD ve Avustralya tarafından ortaklaşa geliştirilen MQ28 Ghost Bat insansız savaş uçağının, Aralık 2025'te havadan-havaya füze atışı yapmasının planlandığı ve bunun dünyada ilk olmasının beklendiği açıklanmıştı.

Rusya ve Çin de insansız savaş uçağı projelerini duyursa da bugüne kadar hava-hava füzesi angajmanına ilişkin doğrulanmış ve şeffaf bir test görüntüsü veya resmi rapor paylaşmadı. Benzer süreç başka projelerde de yaşandı.