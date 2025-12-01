İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Aralık 2025 Pazartesi / 11 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5189
  • EURO
    49,3713
  • ALTIN
    5790.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • MQ28 Ghost ile dünyada ilk olacağız demişlerdi! ABD KIZILELMA'nın gerisinde kaldı
Dünya

MQ28 Ghost ile dünyada ilk olacağız demişlerdi! ABD KIZILELMA'nın gerisinde kaldı

Rusya, Çin ve Batı ülkeleri insansız savaş uçağı projelerinde KIZILELMA'nın gerisinde kaldı. ABD ve Avustralya tarafından ortaklaşa geliştirilen MQ28 Ghost Bat insansız savaş uçağının, Aralık 2025'te havadan-havaya füze atışı yapmasının planlandığı ve bunun dünyada ilk olmasının beklendiği açıklanmıştı.

AKŞA GAZETESİ1 Aralık 2025 Pazartesi 07:39 - Güncelleme:
MQ28 Ghost ile dünyada ilk olacağız demişlerdi! ABD KIZILELMA'nın gerisinde kaldı
ABONE OL

Bugüne kadar hiçbir ülke, tamamen insansız bir jet sınıfı savaş uçağıyla, kendi geliştirdiği AESA radar üzerinden görüş ötesi hava-hava füzesi angajmanı gerçekleştiremedi.

Testte kullanılan milli hava-hava füzesiyle birlikte, Türkiye; platform, radar, füze, görev bilgisayarı ve veri bağı dahil olmak üzere tüm angajman zincirini kendi teknolojileriyle icra etti. Böylece tarihi test, yalnızca teknik bir başarı değil, aynı zamanda dünya literatüründe ilk kez doğrulanmış bir entegrasyon örneği oldu.

F-16'larla uçan KIZILELMA'dan tarihi başarı! Dünyada bunu yapan ilk ülke Türkiye oldu

Dünya genelindeki benzer projeler ise Türkiye'yi geriden takip ediyor. ABD ve Avustralya tarafından ortaklaşa geliştirilen MQ28 Ghost Bat insansız savaş uçağının, Aralık 2025'te havadan-havaya füze atışı yapmasının planlandığı ve bunun dünyada ilk olmasının beklendiği açıklanmıştı.

Rusya ve Çin de insansız savaş uçağı projelerini duyursa da bugüne kadar hava-hava füzesi angajmanına ilişkin doğrulanmış ve şeffaf bir test görüntüsü veya resmi rapor paylaşmadı. Benzer süreç başka projelerde de yaşandı.

"KIZILELMA F-16'ımızı düşürürse" endişesi: Dünya ordularının hayalini Türkiye gerçekleştirdi

Baykar, Bayraktar TB3'ü lanse ettikten sonra ABD'li General Atomics şirketi, Mojave adlı İHA'larının kısa pistli gemilere iniş/kalkış yapan ilk SİHA olacağını açıkladı. Oysa Bayraktar TB3, TCG Anadolu'ya yüzlerce iniş/kalkış yaptı.

  • MQ28 Ghost
  • insansız savaş uçağı
  • Kızılelma

ÖNERİLEN VİDEO

2 katlı binayı yıkmaya titreşim yetti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.