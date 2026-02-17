İSTANBUL 17°C / 6°C
Dünya

MSB paylaştı! Türk tankları Somali'de

MSB, Somali'deki Türk birliğine lojistik destek için gönderilen zırhlı araç ve tankların TCG Sancaktar'a yüklendiği anları paylaştı. TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra, deniz aşırı ilk enerji arama faaliyeti faaliyeti için Somali'ye doğru yola çıkan 'Çağrı Bey' sondaj gemisine eşlik ediyor. Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'na katılacak Mehmetçik de TCG Sancaktar da yerini aldı. TSK, Somali'nin terörle mücadelesine destek veriyor.

HABER MERKEZİ17 Şubat 2026 Salı 08:03 - Güncelleme:
MSB paylaştı! Türk tankları Somali'de
Türkiye, deniz aşırı ilk enerji arama faaliyetini başlatarak 'Çağrı Bey' sondaj gemisini önceki gün Somali'ye uğurladı.

Türk F-16'larının terörle mücadele için Somali'ye konuşlandırılmasının ardından Türk donanmasına ait savaş gemileri TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra'dan oluşan deniz görev grubunun Çağrı Bey sondaj gemisine refakat edeceği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'nın lojistik desteğinin sağlanması, hibe ve dış askeri yardımların Somali'ye deniz yoluyla sevk edildiğini açıkladı.

TCG Sancaktar gemisinde bölgeye giden Mehmetçik'in yanı sıra Türk zırhlı araçları ve tanklar da yer aldı.

MSB, Somali'ye sevk edilen Mehmetçik ve askeri araçların görüntülerini paylaştı.

  • somali
  • türk tankı

Popüler Haberler
