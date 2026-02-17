Türkiye, deniz aşırı ilk enerji arama faaliyetini başlatarak 'Çağrı Bey' sondaj gemisini önceki gün Somali'ye uğurladı.
Türk F-16'larının terörle mücadele için Somali'ye konuşlandırılmasının ardından Türk donanmasına ait savaş gemileri TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra'dan oluşan deniz görev grubunun Çağrı Bey sondaj gemisine refakat edeceği açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'nın lojistik desteğinin sağlanması, hibe ve dış askeri yardımların Somali'ye deniz yoluyla sevk edildiğini açıkladı.
TCG Sancaktar gemisinde bölgeye giden Mehmetçik'in yanı sıra Türk zırhlı araçları ve tanklar da yer aldı.
MSB, Somali'ye sevk edilen Mehmetçik ve askeri araçların görüntülerini paylaştı.