İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ağustos 2025 Cumartesi / 29 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1434
  • EURO
    48,335
  • ALTIN
    4443.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • MSF: İsrail, Gazze'de 60'tan fazla su arıtma tesisini devre dışı bıraktı
Dünya

MSF: İsrail, Gazze'de 60'tan fazla su arıtma tesisini devre dışı bıraktı

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü bombardımanlar nedeniyle 60'tan fazla su arıtma tesisinin kullanılamaz hale geldiğini duyurdu.

AA23 Ağustos 2025 Cumartesi 00:03 - Güncelleme:
MSF: İsrail, Gazze'de 60'tan fazla su arıtma tesisini devre dışı bıraktı
ABONE OL

MSF'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de yaşayan sivilleri su, gıda ve sağlık hizmetleri gibi hayatın temel gereksinimlerinden kasıtlı olarak mahrum bırakarak soykırım yürüttüğü ifade edildi.

MSF, "22 aydır süren sistematik yıkım ve suya erişimin kısıtlanması sonucunda Gazze'de mevcut su miktarı tamamen yetersiz hale gelmiştir. İsrail, Gazze'de 60'tan fazla su arıtma tesisini devre dışı bıraktı." ifadelerini kullandı.

İsrail'in su arıtımı için gerekli malzemelerin ithalatını engellediğini belirten Sınır Tanımayan Doktorlar ayrıca, Haziran 2024'ten bu yana, MSF'nin yaptığı 10 ithalat başvurusundan yalnızca birine onay verildiğini kaydetti.

İsrail'in, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye su taşıyan üç ana boru hattından ikisine defalarca zarar verdiği aktarılan açıklamada, mevcut verilere göre, bu boru hatlarındaki büyük hasarlar nedeniyle suyun yüzde 70'inin sistemdeki sızıntılarla kaybolduğu ifade edildi.

  • gazze
  • israil
  • Sınır Tanımayan Doktorlar

ÖNERİLEN VİDEO

İETT şoföründen yaşlı vatandaşa büyük ayıp! Pes dedirten olay

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.