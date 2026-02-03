İSTANBUL 6°C / 3°C
3 Şubat 2026 Salı
  • Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
Dünya

Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü

Libya medyası, devrik lider Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin öldürüldüğünü iddia etti.

3 Şubat 2026 Salı 22:20
Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
ABONE OL

Libya resmi haber ajansı LANA'da yer alan habere göre, Seyfülislam Kaddafi'nin danışmanı ve siyasi ekibinin başı Abdullah Osman, Seyfülislam'ın öldüğünü doğruladı ancak doğal yollarla mı yoksa saldırı sonucu mu öldüğüne ilişkin ayrıntı vermedi.

Libya'daki özel basın yayın kuruluşlarında yer alan haberde, Seyfülislam'ın öldürüldüğü öne sürüldü.

LİBYA ULUSAL BİRLİK HÜKÜMETİ İDDİALARI YALANLADI

Öte yandan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay'dan yapılan açıklamada, 444. Tugay'ın Zintan bölgesinde Seyfülislam Kaddafi'yi öldürdüğü yönündeki haberleri yalanladı.

Açıklamada, 444. Tugay'ın Zintan'da herhangi bir birliğinin bulunmadığı ifade edildi.

