ABD/İsrail-İran savaşında 17. güne girildi.

37 yıllık İran Dini Lideri Ali Hamaney'in öldüğü ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki ilk saldırısında yaralandığı öne sürülen oğlu yeni lider Mücteba Hamaney'le ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

28 Şubat'tan bu yana hiçbir şekilde kamuoyu karşısına çıkmayan, ilk ve son açıklaması savaşın 13'üncü gününde devlet televizyonundan yayınlanan Hamaney'in tedavi için Rusya'ya götürüldüğü öne sürüldü.

RUS UÇAĞIYLA GÖTÜRÜLDÜ

İsrail basınından i24News'in haberine göre, Hamaney'e yakın üst düzey bir isim Kuveyt medyasına konuştu. Mücteba Hamaney'in perşembe günü askeri uçakla Moskova'ya götürüldükten sonra başarılı bir ameliyat geçirdiği belirtildi.