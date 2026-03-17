Mücteba Hamaney Rusya'da mı? Resmi açıklama geldi

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in sağlık sorunları ve güvenlik gerekçeleriyle Rus askeri uçağıyla gizlice Moskova'ya götürüldüğü iddiasına İran'ın Moskova Büyükelçiliğinden açıklama geldi.

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dini liderin tedavi için Rusya'ya getirildiğine dair haberler, yeni bir psikolojik savaştır. İran liderlerinin sığınaklarda saklanmasına gerek yok, onların yeri sokaklarda halkın arasındadır" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK DURUMU İYİ, YAKINDA YENİ BİR KONUŞMA YAPABİLİR"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de Mücteba Hamaney'in sağlık durumunun iyi olduğunu ve yakında yeni bir konuşma yapabileceğini söyledi. Bekayi,

"Size onun iyi olduğunu söyleyebilirim. Konuşmasını zaten duymuşsunuzdur ve umarım çok yakında halka bir konuşma daha yapacaktır" dedi. Bekayi, Orta Doğu'daki çatışmanın "ABD ve İsrail tarafından İran'a dayatılan bir savaş" olduğunu belirterek, "İran halkı vatanını savunmaya kararlı ve şu anda tam olarak bunu yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı daha önce Mücteba Hamaney'in 28 Şubat'ta babası Ali Hamaney'in öldürüldüğü ABD-İsrail hava saldırısında yaralandığını, ancak durumunun iyi olduğunu belirtmişti.

HAMANEY'İN MOSKOVA'YA GÖTÜRÜLDÜĞÜ İDDİASI

Kuveyt merkezli Al-Jarida gazetesi haberinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde "tıbbi tedavi teklif etmesinin" ardından 56 yaşındaki Hamaney'in Moskova'ya götürüldüğünü öne sürmüştü. Habere göre Hamaney'in, telefon görüşmesinin ardından geçtiğimiz perşembe günü Rus askeri uçağıyla Moskova'ya götürüldüğü iddia edilmişti.