Hamaney'den ABD'ye tehdit: Sizin için güvenli sığınak yok

İran'ın farklı bölgelerinde patlama seslerinin duyulmasının ardından, ABD'den konuyla ilgili açıklama geldi.

ABD merkezli Fox News televizyonunun haberine göre; CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins, "ABD kuvvetleri, birliklerimizi İran güçlerinin oluşturduğu tehditlerden korumak için güney İran'daki hedeflere kendini savunma amaçlı saldırılar düzenledi" açıklamasında bulundu.

Hawkins, "Hedefler arasında füze üsleri ve mayın döşemeye çalışan İran tekneleri vardı. CENTCOM, devam eden ateşkes sırasında itidalli davranarak güçlerini savunmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"ATEŞKESİN SONA ERDİĞİ ANLAMINA GELMİYOR"

İsmini gizli tutan üst düzey bir ABD'li yetkili ise, Hürmüz Boğazı'na mayın döşeyen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) ait 2 askeri tekne ile Bender Abbas şehrindeki bir füze üssünün hedef alındığı bilgisini paylaştı.

Söz konusu yetkili, saldırıların "savunma amaçlı" olduğunu yinelerken, iki farklı kaynak da yaşanan gelişmelerin "ateşkesin sona erdiği anlamına gelmediğini" ifade etti. Ayrıca saldırıların şimdilik sona erdiği aktarıldı.

İran basını, günün erken saatlerinde ülkenin Bender Abbas, Cask ve Sirik şehirlerde nedeni henüz kesin olarak bilinmeyen patlama seslerinin duyulduğunu bildirmişti. Saldırı şüphesine yol açan patlamalarla ilgili resmi bir açıklama yapılmamıştı.

İRAN: ABD DRONU DÜŞÜRDÜK

İran Devrim Muhafızları Ordusu, hava sahası ihlali sonrası ABD insansız hava aracını "düşürdüğünü" açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran hava sahasına giren "düşman uçakları" tespit ettikten sonra bir MQ-9 Reaper insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. Açıklamada, ABD'nin ateşkes ihlallerine karşı misilleme yapma hakkının meşru olduğunu belirtti.

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney, Kurban Bayramı ve Hac organizasyonu dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

ABD'nin bölgede eski konumunu kaybettiğini ifade eden Hamaney, "Bu konuda kesin olan şey, zamanın geri dönmeyeceği ve bölgedeki ulusların ve toprakların artık Amerikan üslerinin kalkanı olmayacağıdır. Bölgede kötülük için güvenli bir sığınak ve askeri üslerin kurulmasının artık mümkün olmamasının yanı sıra, ABD her geçen gün önceki durumundan uzaklaşıyor." yorumunu yaptı.

ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden babası eski İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in "İsrail 25 yıl içinde ortadan kalkacak" şeklindeki sözlerine atıfta bulunan Hamaney, İsrail'in varlığının son aşamalarına yaklaştığını ifade etti.

Mesajında, İslam ülkelerine işbirliği ve ortak hareket etme çağrısında bulunan Hamaney, "İslam ümmetini ilerletmek ve İslam dünyasının sorunlarını çözmek için birlikte çalışabilmemiz adına, tüm İslam ülkelerini ve hükümetlerini dostluk ve işbirliğine içtenlikle davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

İslam ülkelerinin ve bölge halklarının çok fazla ortak kapasite ve çıkara sahip olduğuna dikkati çeken Hamaney, "Bunlar bölgenin ve dünyanın yeni düzenini ve gelecekteki geometrisini şekillendirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

İŞTE ABD/İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin geçici ateşkesi bariz bir şekilde ihlal ettiğini bildirdi. Açıklamada İran'ın, "hiçbir saldırganlığı cevapsız bırakmayacağı ve kendini savunmakta tereddüt etmeyeceği" belirtildi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD'nin İran ile İsrail için "kötü" olabilecek bir anlaşma imzalamasına izin vermeyeceklerini söyledi.

İran'ın ABD ile yürütülen dolaylı müzakerelerde bloke edilmiş varlıklarının 12 milyar dolarının anlaşmanın hemen ardından serbest bırakılmasını talep ettiği belirtildi.

İran'da, İsrail adına casusluk yaptığı suçlamasıyla yargılanarak idama mahkum edilen bir kişinin cezasının infaz edildiği belirtildi.

İran Dini Lideri Hamaney: Bölge ülkeleri artık Amerikan üsleri için kalkan görevi görmeyecek. İsrail varlığının sonuna yaklaşıyor.

İran, Basra Körfezi'nde hava sahasını ihlal eden ABD'ye ait bir MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü, bir F-35 savaş uçağını da hedef alarak bölgeden uzaklaşmaya zorladığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile anlaşmanın ön taslağı üzerinde güçlü bir uyum ve mutabakat sağlandığını belirterek "Ya iyi bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak." dedi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a füze üslerini ve mayın döşeyen askeri tekneleri hedef alan "savunma amaçlı" saldırılar gerçekleştirildiğini açıkladı.

Katar, bir anlaşmaya varılması için İran'a 12 milyar dolar teklif edildiği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın elinde bulunan zenginleştirilmiş uranyumun ABD'ye getirilerek veya İran ile işbirliği halinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) eşliğinde imha edilmesi gerektiğini belirtti.

01:14 İran basını, dün gün doğumunda İran'ın Basra Körfezi'ndeki Lark Adası'nın güneyindeki gemilere yönelik ABD-İsrail saldırısında en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

23:44 İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.