10 Mart 2026 Salı
Müdahale girişimi deşifre oldu: Seçim öncesi ''gölge'' opersyon

Ermenistan Dış İstihbarat Servisi, ülkede 7 Haziran'da yapılacak parlamento seçimlerine yönelik yabancı müdahale girişimi bulunduğuna dair istihbarat aldıklarını bildirdi.

AA10 Mart 2026 Salı 12:34 - Güncelleme:
Servisten yapılan açıklamada, bazı aktörlerin, yurt dışında yaşayan Ermeniler üzerinde belirli siyasi partileri desteklemeleri için baskı kurmaya çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kişilerin kendilerini ilgili ülkenin özel servislerinin temsilcileri olarak tanıttığı ifade edilerek, o ülkede ekonomik faaliyetlerde bulunan Ermeni kökenli kişiler ile Ermenistan vatandaşlarının hedef alındığı aktarıldı.

Hedef alınan kişilerin, Ermenistan'da yapılacak parlamento seçimlerine katılma niyetini açıklayan bazı siyasi güçlere mali ve örgütsel destek sağlamaya yönlendirildiği kaydedildi.

Ermenistan Dış İstihbarat Servisi, açıklamasında, Ermenilere baskı yapıldığı iddia edilen ülkenin adını açıklamadı.

