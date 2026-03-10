Müdahale girişimi deşifre oldu: Seçim öncesi ''gölge'' opersyon

Servisten yapılan açıklamada, bazı aktörlerin, yurt dışında yaşayan Ermeniler üzerinde belirli siyasi partileri desteklemeleri için baskı kurmaya çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kişilerin kendilerini ilgili ülkenin özel servislerinin temsilcileri olarak tanıttığı ifade edilerek, o ülkede ekonomik faaliyetlerde bulunan Ermeni kökenli kişiler ile Ermenistan vatandaşlarının hedef alındığı aktarıldı.

Hedef alınan kişilerin, Ermenistan'da yapılacak parlamento seçimlerine katılma niyetini açıklayan bazı siyasi güçlere mali ve örgütsel destek sağlamaya yönlendirildiği kaydedildi.

Ermenistan Dış İstihbarat Servisi, açıklamasında, Ermenilere baskı yapıldığı iddia edilen ülkenin adını açıklamadı.