Müebbet yetmedi, 30 yıl daha istendi! Eski Devlet Başkanı için hesap vakti

Yonhap'ın haberine göre, Özel Yetkili Savcı Cho Eun-suk liderliğindeki ekip, eski Başkan Yoon'a yönelik yeni suçlama yöneltti.

Buna göre, Pyongyang üzerinde askeri dronlar uçurulmasını emrederek, "düşmana fayda sağlamak" suçlamasıyla Yoon'un 30 yıl hapsi istendi.

Ayrıca, eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'un da aynı suçlamayla 25 yıl hapse çarptırılması talep edildi.

Ekip, Yoon'un Ekim 2024'te söz konusu emri vererek, Kuzey Kore'nin misillemesine yol açtığını ve bunun 2 ay sonra da Yoon'un sıkıyönetim ilan etmesine yol açan olaylara "bahane" olduğunu savundu.

- YOON'UN SIKIYÖNETİM İLANI VE AZİL SÜRECİ

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan 2025'te verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025'te Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.