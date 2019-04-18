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'Mueller, Ruslarla gizli iş birliğine dair delil bulamadı'

ABD Adalet Bakanı Barr, Özel Yetkili Savcı Mueller'ın, 'ABD Başkanı Trump ya da onun seçim ekibi ile Ruslar arasında gizli iş birliği yapıldığına dair delil bulunmadığı' sonucuna ulaştığını açıkladı.

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ABD Adalet Bakanı William Barr, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturmasında, "ABD Başkanı Donald Trump veya onun seçim ekibi ile Ruslar arasında herhangi bir gizli iş birliği yapıldığına dair delil bulunmadığı" sonucuna ulaşıldığını açıkladı.

ABD Adalet Bakanı Barr, Rusya soruşturmasıyla ilgili Özel Yetkili Savcı Mueller'ın hazırladığı rapor hakkında basın toplantısı düzenledi.

Barr, "Rus hükümeti başkanlık seçimlerimize müdahale etmeyi amaçladı ancak Mueller’ın raporuna göre, Ruslar Trump ya da onun seçim kampanyası ile herhangi bir gizli iş birliği sağlayamadı." dedi.

Adalet Bakanı Barr ayrıca Mueller'ın "Trump'ın adaleti engellemeye yönelik girişimlerde bulunduğu" şeklindeki yorumlarına katılmadığını, bu sürecin şeffaf ve hassas bir şekilde yürütüldüğünü ve Beyaz Saray'dan herhangi bir baskı görmediklerini ifade etti.

RUSYA KONGREYE GÖNDERDİ

Soruşturma sonucunda Trump'ın aklandığı değerlendirmesini yapan Barr, ABD Başkanı'nın "öngörülemez" bir süreçle karşı karşıya kaldığını ve bu süreçte medyada ortaya çıkan atmosferin de kendisi aleyhine çalıştığını söyledi.

Barr, "Başkan'ın kişisel olarak suçlanması konusunda medyada güçlü bir spekülasyon süreci yaşandı fakat kendisinin de başından beri söylediği gibi gerçekten de (Ruslarla) gizli bir iş birliği yoktu." diye konuştu.

Raporun kamuya açık versiyonunu Kongreye ileteceğini belirten Barr, Kongreye gönderildikten sonra raporun kopyasının Adalet Bakanlığının internet sitesinde de yayımlanacağını belirtti.

Barr'ın basın açıklamasından kısa bir süre sonra Mueller raporunun redakte edilmiş hali Adalet Bakanlığının internet sitesinde yayımlandı.

TRUMP SONUÇTAN MEMNUN

Barr'ın basın toplantısından bir süre sonra Beyaz Saray'da konuyla ilgili olarak basın mensuplarına açıklamalar yapan Trump, "Bugün çok iyi bir gün geçiriyorum." dedi.

Trump, "(Ruslarla) Hiçbir zaman gizli iş birliği yoktu. Bu hile başka bir başkanın başına gelmemeli." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Trump'ın Twitter hesabından "Game of Thrones" adlı Amerikan dizisine gönderme yaparak "Oyun bitti: Gizli iş birliği yok, adaleti engelleme yok." şeklinde paylaşımda bulunması dikkati çekti. Trump'ın paylaşımı kısa sürede Twitter'da en çok konuşulan konular arasına girdi.

Özel Savcı Mueller, yaklaşık 2 yıl süren Rusya soruşturması raporunu 22 Mart'ta Adalet Bakanı'na teslim etmiş, William Barr da ertesi gün Kongreye soruşturma sonuçlarıyla ilgili gönderdiği mektubunda, "Özel Yetkili Savcı'nın soruşturmasında, Trump kampanyasının veya onunla ilişkili herhangi bir kişi veya yetkilinin, 2016 başkanlık seçimlerini etkileme çabasında Rusya ile komplo veya iş birliği yaptığı tespit edilmemiştir. Adalet Bakanlığının bulguları ABD Başkanı'nı tam ve kesin olarak aklıyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Böyle gözdağı verdiler!

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