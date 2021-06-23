Muhakkik: Halkı devletin yanında silahlanmaya mecbur etti

AA 23 Haziran 2021 Çarşamba 17:49 - Güncelleme: 23 Haziran 2021 Çarşamba 17:56

Muhakkik, saldırıların arttığı ülkenin kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde basına yaptığı açıklamasında, Mezar-ı Şerif'in halkın ve hükümetin kırmızı çizgisi olduğunu ve Taliban'ın asla buraya kontrol edemeyeceğini belirtti.

Taliban'ın geçmişte de Mezar-ı Şerif'in kapısına kadar gelerek geri gönderildiğini ifade eden Muhakkik, bu sefer de halkın da desteği ile Taliban'a sert bir şekilde cevap verilmesi gerektiğini kaydetti.

Muhakkik, Taliban'dan barış ve seçimle iktidar yolunu aramasını istediklerini ancak onların buna meyilli olmadığını vurguladı.

"Taliban'ın savaş yolunu seçerek halkı devletinin yanında silahlanmaya mecbur ettiğini" dile getiren Muhakkik, "Önce hep kalem ile öne gidelim diyorduk ancak Taliban bizi de elimize silah almaya mecbur kılacak." dedi.

Taliban militanları, 21 Haziran'da Belh vilayetinin Belh ilçesini ele geçirdikten sonra Mezar-ı Şerif kentinin giriş kapısına kadar ilerlemişti.

Taliban'ın ilerleyişi hem halkı ve hem de siyasileri endişelendirdi.

Bunun üzerine siyasi liderlerden eski Belh Valisi Ata Muhammed Nur, Yeni Vahdet Partisi Lideri Abbas İbrahimzade, İçişleri Bakanı Yardımcısı Nakibullah Faik ve Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Siyasi İşleri Danışmanı Muhammed Muhakkik, Mezar-ı Şerif kentine gelerek Taliban'a karşı birlik mesajı verdi.

- KUZEYDE TALİBAN'A KARŞI OPERASYONLAR BAŞLADI

Öte yandan Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Favad Aman, yaptığı açıklamada, kuzey ve kuzeydoğu vilayetlerinde Taliban'ın kontrolüne geçen ilçelerin geri alınması için operasyon başlatıldığını duyurdu.

Operasyon sonucu bazı ilçelerin geri alındığını aktaran Aman, son 24 saat içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 200'e yakın militanın öldürüldüğünü ve 100 militanın yaralandığını bildirdi.

Aman, söz konusu ilçeler geri alınana kadar operasyonların devam edeceğini sözlerine ekledi.

Öte yandan Taliban'dan yapılan açıklamada ise halkın da desteğiyle ilçeleri kontrol etme hareketinin süreceği belirtildi.

- ŞİDDET OLAYLARI ARTTI

Ülkede barış süreci belirsizliği sürerken saldırılar devam ediyor.

Taliban militanları, 21 Haziran'da, ülkenin kuzeyindeki Belh vilayetinin Devlet Abad, Şolgere ve Kişindeh ilçelerinin kontrolünü ele geçirmişti.

Yine kuzeydeki Belh ve Samangan vilayetlerinde iki ilçenin kontrolü 20 Haziran'da örgütün eline geçmişti.

Son 2 ayda ise ülke genelinde Taliban'ın kontrolüne geçen ilçe sayısı 35'i aştı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Taliban kent merkezleri hariç ülke topraklarının yüzde 50 ila 70'ini elinde bulunduruyor.

AA muhabirinin yerel yetkililerden derlediği bilgilere göre, Taliban, 407 ilçeden 130'dan fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş durumda. Bunlardan 60 kadarındaki bazı beldeler Afgan güvenlik güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

Ülkenin 34 vilayet merkezi de hükümetin kontrolü altında.

Afganistan topraklarının büyük bölümünde güvenlik güçleri ile Taliban arasında mücadele sürüyor, 407 ilçenin 200 kadarında çatışmalar devam ediyor.