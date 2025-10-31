İSTANBUL 19°C / 11°C
Dünya

Muhalefetin dar bakış açısını diplomatik kaynaklar çürüttü! ''Başkan Erdoğan'ın vizyonuna ihtiyaçları var''

Türkiye, İngiltere'den sonra Almanya'nın başbakanına ev sahipliği yaptı. Muhalefet, konuyu 'savaş uçağı alımı' ile sınırlı değerlendirme dar bakış açısına sahip olsa da, gerçekte bu tablo Türkiye ile stratejik işbirliğinin önemini ortaya koyuyor. TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, İngiltere Başbakanı Starmer ve Almanya Başbakanı Merz'in peş peşe gerçekleşen Türkiye ziyaretlerini diplomatik kaynaklarla konuştu. Kaynaklar, 'Konu bir al-sat konusu değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliği ve vizyonunun Türkiye'ye sağladığı kabiliyetlerden, bölgedeki etkisinden yararlanmak istiyorlar.' ifadelerini kullandı.

31 Ekim 2025 Cuma 08:47
Muhalefetin dar bakış açısını diplomatik kaynaklar çürüttü! ''Başkan Erdoğan'ın vizyonuna ihtiyaçları var''


TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Başbakanı Merz'in zamanlaması dikkat çeken Türkiye ziyaretlerini diplomatik kaynaklara sordu.

Yiğitel'in Akşam Gazetesi'nde yayımlanan analizi şöyle:

Türkiye, İngiltere'den sonra Almanya'nın başbakanına ev sahipliği yaptı. Muhalefet, konuyu 'savaş uçağı alımı' ile sınırlı değerlendirme dar bakış açısına sahip olsa da, gerçekte bu tablo Türkiye ile stratejik işbirliğinin önemini ortaya koyuyor.

Konuştuğum diplomatik kaynaklar, "Konu bir al-sat konusu değil. Avrupa'nın büyük devletleri Türkiye ile işbirliği yapmak istiyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliği ve vizyonunun Türkiye'ye sağladığı kabiliyetlerden, bölgedeki etkisinden yararlanmak istiyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer

SAFE KRİTİK ÖNEMDE

Özellikle Almanya Başbakanı Merz'in ziyaretine işaret eden kaynaklar, Türkiye'nin AB sürecinin özellikle Yunanistan, Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa'nın tutumu nedeniyle yavaşladığını, ancak Erdoğan'ın bu süreçte hem AB ülkeleriyle ikili ilişkileri hem de bölgesi diğer coğrafyalardaki dış ilişkilerini geliştirdiğini, bu süreçlerde elde edilen sonuçlarla Türkiye'nin AB için daha vazgeçilmez hale geldiğini vurguladılar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz

Konuştuğum kaynaklar Türkiye'nin, Avrupa Güvenlik Eylemi (SAFE) mekanizmasına etkin katılımı ve ortak projeler geliştirilmesini ise kritik önemde bulduğuna dikkat çektiler. Bunun, AB bakımından aynı zamanda bir samimiyet testi olacağı ifade ediliyor. 150 milyar euroluk savunma harcaması, Türk savunma sanayi şirketleri için önemli bir potansiyel barındırıyor.

