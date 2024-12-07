Muhalifler Suriye'nin kalbine doğru ilerliyor! Humus kent merkezi ele geçirildi

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmalarda rejim karşıtı gruplar kritik noktaları ele geçirdi.

SURİYE'DE SİLAHLI GRUPLAR, ŞAM'IN GÜNEY BANLİYÖLERİNE GİRMEYE BAŞLADI

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneybatısında Beşşar Esed rejimi güçlerine karşı ilerleyen gruplar, başkentin güney banliyölerine girmeye başladı. Bölgeden gelen son dakika bilgisine göre Şam'a açılan Humus ilinde, rejim karşıtı güçler kent merkezine hakim oldu.

Ülkenin güneybatısındaki Kuneytra il merkezini ele geçiren silahlı gruplar, Şam merkezine doğru ilerledi.

Rejim güçleriyle çatışan silahlı gruplar, başkentin güneyindeki Darayya banliyösüne girdi.

HUMUS MUHALİFLERİN KONTROLÜNE GEÇTİ

Suriye'nin başkenti Şam'a açılan Humus ilinde Beşşar Esed rejimi karşıtı güçler, kent merkezine hakim oldu.

Esed rejimi güçleriyle 27 Kasım'dan bu yana çatışan Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı gruplar, ilerlemeye devam ediyor.

Gruplar, Humus'ta şiddetli çatışmaların ardından iç kesimlere girerek kent merkezinin kontrolünü sağladı.

Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus'ta taraflar arasındaki çatışmalar, bu sürede kaydedilen en yoğun çatışma olarak kayıtlara geçti.

Rejim güçleri, grupların ilerlemesini durdurmak için yoğun hava saldırıları düzenledi.

Şiddetli çatışmaların ardından, çok sayıda kayıp veren rejim güçleri kent merkezinden çekildi.

SURİYE'DE SUVEYDA İLİNİN TÜMÜ MUHALİFLERİN KONTROLÜNE GEÇTİ

Suriye'nin güneyinde yer alan Suveyda ilindeki muhalif gruplar, il genelinin tümünde hakimiyet sağladı.

Ülkenin güneyinde nüfusunun çoğunluğu Dürzi olan Suveyda ilindeki muhalif yerel gruplar, rejim güçleriyle çatışarak ilerledi.

Sabah saatlerinde il merkezini ele geçiren muhalifler, çatışmaların ardından Suveyda ilinin tümünü rejim güçlerinden aldı.

SURİYE'NİN GÜNEYBATISINDAKİ KUNEYTRA İL MERKEZİ, YEREL MUHALİF GRUPLARIN KONTROLÜNE GEÇTİ

Suriye'nin güneybatısında İsrail sınırındaki Kuneytra il merkezi, yerel muhalif grupların kontrolüne geçti.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Kuneytra'daki yerel muhalif gruplar, erken saatlerden itibaren rejim güçleriyle çatışmaya başladı.

Çatışmaların ardından muhalif yerel gruplar, il merkezinde kontrolü sağladı.

İsrail sınırındaki il merkezinden çekilen rejim güçleri, başkent Şam'a gitti.

Kuneytra, Şam'ın yaklaşık 60 kilometre uzağında yer alıyor.

Rusya ve İran'ın desteğiyle rejim güçleri, 2018'de düzenlediği yoğun saldırılar sonrası Kuneytra ilinin kontrolünü ele geçirmişti.

SURİYE'DE MUHALİFLER SANAMEYN'İ ELE GEÇİRDİ

Esed rejimine bağlı güçlerle çatışan muhalifler, başkent Şam'dan Ürdün'e giden ana otoyol üzerindeki Sanameyn'de kontrolü ele geçirdi.

Muhaliflere liderlik eden grubun komutanı Hasan Abdul Ghany sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güçlerimiz Dera'nın kuzeyindeki Sanameyn'de kontrol sağladı. Böylece başkent Şam'ın güneyine 20 kilometre mesafedeyiz" ifadelerini kullandı.

SURİYE REJİMİ, FIRAT NEHRİ'NİN DOĞUSUNDAN ÇEKİLDİ

Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleri, ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke il merkezi ile Kamışlı ilçesinde kontrol ettiği bölgelerden çekilerek buraları terör örgütü PKK/YPG'nin işgaline bıraktı.

Esed rejimi güçleri, ülkenin kuzeydoğusunda PKK/YPG'yle işbirliği içinde varlık gösterdiği Haseke il merkezi ve Kamışlı ilçesinden çekildi.

Fırat Nehri'nin doğusundan çekilen rejim güçleri, Haseke ve Kamışlı'da kontrol altında tuttuğu bölgeleri terör örgütü PKK/YPG'nin işgaline bıraktı.

Rejim ordusu dün de ülkenin doğusunda Irak sınırındaki Deyrizor ilinde konuşlu güçlerinin bazılarını çekmiş, il merkezini terör örgütü PKK/YPG'ye devretmişti.

ABD DESTEKLİ SURİYE ÖZGÜR ORDUSU, HUMUS'UN TEDMUR İLÇESİNİ REJİM GÜÇLERİNDEN ALDI

ABD destekli silahlı muhalif Suriye Özgür Ordusu, Beşşar Esed rejimi güçleriyle çatışmaların ardından Humus ilinin doğu kırsalında bulunan Tedmur (Palmira) ilçesinde kontrolü sağladı.

Irak-Suriye-Ürdün üçgeninde yer alan Suriye toprakları içerisindeki Tenef bölgesinde ABD desteğiyle varlık gösteren silahlı muhalif grup Suriye Özgür Ordusu güçleri, Humus'un doğu kırsalında rejim güçlerine karşı ilerlemeler kaydetti.

Rejim güçleriyle çatışmaların ardından Tedmur'un kontrolünü sağlayan muhalif grup, Humus-Deyrizor arasındaki Sukne beldesi, Karyetin köyü ve Tedmur-Şam yolu çevresindeki stratejik konumdaki Gurab Dağı'nın kontrolünü de ele geçirdi.

SURİYE'NİN GÜNEYİNDEKİ ABD DESTEKLİ MUHALİFLER, BAŞKENT ŞAM YÖNÜNDE İLERLİYOR

Suriye'de 27 Kasım'da yoğunlaşan çatışmalarda Suriye rejimi güçlerinin alan kayıpları ve çekilmeleri devam ederken, ülkenin güneyinde Ürdün ve Irak sınırında konuşlu ABD destekli muhalif gruplar, hem kuzey hem de başkent Şam yönünde genişliyor.

Suriye'de 27 Kasım'da yoğunlaşan çatışmalarda Suriye rejimi güçlerinin alan kayıpları ve çekilmeleri devam ederken, ülkenin güneyinde Ürdün ve Irak sınırında konuşlu ABD destekli muhalif gruplar, hem kuzey hem de başkent Şam yönünde genişliyor.

SÖO, kuzey ve batı istikametinde Ammur Dağları ile Hamad Dağları, T2 petrol sahası ile Tibas, Rezuz ve Kasr Hir yerleşimlerini rejim güçlerinden ele geçirdi.

REJİM KARŞITI GRUPLAR YENİDEN HAREKETE GEÇTİ

27 Kasım'da şiddetlenen çatışmalarda Suriye rejim güçlerine karşı Halep-Hama yönünde ilerleyip Humus il merkezi çevresine varan rejim karşıtı gruplar, dış mahallelerden Vaer Mahallesi'ne girmişti.

Dünden bu yana bekleyişi süren gruplar yeniden harekete geçerek, dış mahallelerden Sanayi ve Kusur'a girdi.

Taraflar arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Humus, Şam'a açılan kapı durumundaki stratejik konumuyla önem arz ediyor.

REJİM, ŞAM KIRSALINDAKİ BAZI BÖLGELERDEN GÜÇLERİNİ ÇEKTİ

Şam'ın yaklaşık 25 kilometre kuzeyindeki Kuteyfe ilçesi ve çevresindeki birçok yerleşimden çekilen rejim güçleri, başkentin güneybatı kırsalındaki Han Şeyh, Katana, Kenaker, Zakiye, Saasa ve Beyt Cin yerleşim yerlerindeki mevzilerini boşalttı. Rejim askerleri başkent Şam'a doğru çekiliyor.

Ülkenin güneyinde rejim kontrolündeki Dera ve Suveyda illeri şiddetli çatışmaların ardından muhaliflerin kontrolünde geçmişti. Şam'ın güneybatısındaki Kuneytra il merkezini rejimden geri alan yerel muhalif gruplar, Şam'ın güneybatı kırsalında ilerlemeye çalışıyor.

Yerel muhalif gruplar, Şam'ın güneybatı kırsalında Saasa Hapishanesi'ni ele geçirerek, burada alıkoyulan çok sayıda kişiyi serbest bıraktı.

SİLAHLI GRUPLAR, ŞAM'IN GÜNEY BANLİYÖLERİNE GİRMEYE BAŞLADI

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneybatısında Beşşar Esed rejimi güçlerine karşı ilerleyen gruplar, başkentin güney banliyölerine girmeye başladı.

Ülkenin güneybatısındaki Kuneytra il merkezini ele geçiren silahlı gruplar, Şam merkezine doğru ilerledi.

Rejim güçleriyle çatışan silahlı gruplar, başkentin güneyindeki Darayya banliyösüne girdi.

Şam kent merkezinden paylaşıldığı belirtilen bir görüntüde, rejim unsurlarının askeri kıyafetlerini çıkarıp sivil kıyafetler giydiği görüldü.

Görüntülerde ayrıca, Şam merkezine çekilen bazı rejim ordusu birliklerinin emir komuta zincirinin bozulması neticesinde dağıldığı gözlemlendi.

Darayya, Kesva, Sahnaya, Muazamiye, Harcele bölgelerinin yanı sıra Dürzilerinin yoğun olduğu Cereme yerleşim bölgelerinden rejim unsurlarının çıkartıldığı, Esed'in posterlerinin yakıldığı ve heykellerinin yıkıldığı kaydedildi.

Muhalifler, Şam'ın Dımeyr, Sakba, Misraba, Maarba bölgelerini rejimden aldı.

Şam'ın bazı mahallelerinde rejime karşı gösteriler düzenlendi. Rejim yanlısı Şabbiha milisleri ile güvenlik güçleri, göstericilere ateş açtı.

Halk, rejim unsurlarından bulundukları noktaları terk etmelerini isterken, muhalifler bazı yerlerden rejim askerlerini çıkarıyor.

Bu arada, Şam'ın birçok noktasında internet ve elektrik kesintisi yaşanıyor.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı.

Ülkenin güneyindeki Suveyda il genelinin tümü de 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçmişti. Aynı gün Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezinin kontrolünü sağlamıştı.

Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

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