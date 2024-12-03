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Dünya

Muhaliflerin ilerleyişi Esed rejimini panikletti: Erkekler zorla silah altına alınıyor

Suriye'de muhalif silahlı grupların başlattığı operasyonun ardından Esed rejimi Lazkiye'de erkekleri zorla askere almaları artırdı.

AA3 Aralık 2024 Salı 10:06 - Güncelleme:
Muhaliflerin ilerleyişi Esed rejimini panikletti: Erkekler zorla silah altına alınıyor
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Yerel kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Lazkiye'de zorla askere almaları artıran rejim, Tartus ili ve Lazkiye'ye bağlı Banyas ile Ceble'deki ilçelerinde mühimmat ve silah dağıtıyor.

Rejim, gönüllü olmak isteyenlere aylık yaklaşık 200 dolara tekabül eden 3 milyon Suriye lirası teklif ediyor. Bu miktar, Suriye'de bir memur maaşının yaklaşık 10 katına denk geliyor.

Suriye rejimi ordusuna katılmaya kimse gönüllü olmayınca, rejim, dün ve önceki gün sanayi bölgelerine baskın düzenleyerek 18-40 yaş arası kişileri alıkoydu.

Rejim, mahallelerde yol kontrol noktaları kurarak 6 ay askerlik tecil hakkı olmayan öğrencileri da zorla cephelere alırken, gençlerin bir kısmı evlerinde rejimden saklanıyor; bir kısmı ise şehirden kaçmaya çalışıyor.

- SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

  • Esed rejimi
  • askere alma
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