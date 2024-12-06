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Dünya

Muhaliflerin ilerleyişi Esed'i korkuttu! Suriye'den kaçtı iddiası

Suriye'de Beşşar Esed'e bağlı rejim güçleri ve muhalif gruplar arasında 27 Kasım'da başlayan çatışmalar devam ederken, Esed'in ailesi ile birlikte ülkeyi terk ettiği iddia edildi.

6 Aralık 2024 Cuma 23:57 - Güncelleme:
Muhaliflerin ilerleyişi Esed'i korkuttu! Suriye'den kaçtı iddiası
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Esed'e bağlı rejim güçleri ve muhalif gruplar arasında 27 Kasım'da başlayan çatışmalar devam ediyor. Muhalifler, birçok stratejik kenti ele geçirirken, rejim ise Halep, İdlib, Tel Rıfat ve Hama'da silahları geride bırakıp kaçmayı tercih etti. Öte yandan bugün muhalifler karşısında bozguna uğrayan Esed güçlerinin Humus'tan da çekildiği öğrenildi.

ESED SURİYE'DEN KAÇTI İDDİASI

Muhalif grupların sahada ilerleyişi sürerken Global Arap Net'ten Gassan İbrahim'den ilginç bir iddia ortaya atıldı.

İbrahim, X hesabından, Esed'in ailesi ile birlikte ülkeyi terk ettiğini ifade ederken, uluslararası basından iddiaları doğrular nitelikte haberler düşmeye başladı.

Muhaliflerin ilerleyişi sürerken yeni rotanın Şam yönüne doğru çizildiği ise söz konusu iddiayı doğrular nitelikle.

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