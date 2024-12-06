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Dünya

Muhaliflerin ilerleyişi sürüyor: Hama'da Hafız Esed heykeli yıkıldı!

27 Kasım'da Esed rejimine karşı harekete geçen muhalif grupların ilerleyişi sürüyor. Suriye'nin Hama ilinde bulunan Hafız Esed heykeli halk tarafından yıkıldı.

AA6 Aralık 2024 Cuma 09:46 - Güncelleme:
Muhaliflerin ilerleyişi sürüyor: Hama'da Hafız Esed heykeli yıkıldı!
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Saha kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Beşşar Esed'in babası Hafız Esed'in Hama'da bulunan heykeli kent halkı tarafından yıkıldı.

Şubat 1982'de dönemin Suriye Devlet Başkanı Hafız Esed, Müslüman Kardeşler'e karşı geniş çaplı bir askeri operasyon başlatarak bunu en az 30 bin sivilin öldürüldüğü bir katliama çevirdi. Rejimin alıkoyduğu en az 17 bin sivilden de haber alınamadı.

Katliamda 88 cami, 3 kilise ve çok sayıda tarihi eser de tahrip edildi.

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- SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle, rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarılmıştı.

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