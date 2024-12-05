Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle muhalifler arasında çatışma başlamıştı. 28 Kasım'da ise Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen muhalifler, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirdi.

MUHALİFLER SAHADA İLERLİYOR

30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan muhalifler, bugün ise Hama'da kontrolü ele geçirdi.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

HİZBULLAH MİLİSLERİ KAÇMAYA BAŞLADI

Muhaliflerin kontrolüne geçen bölgelere sivillerin geri dönüşü devam ederken, sahada ise çatışmalar devam ediyor. Sıradaki hedefin Humus ve Münbiç olacağı iddia edilirken, bölgeden gelen görüntülerde Hizbullah milislerinin Humus'tan aileleriyle birlikte Tartus'a kaçmaya başladığı öğrenildi.