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Dünya

Muhammed Salah'tan Gazze'ye bağış

Mısır milli takımı ve İngiliz Liverpool'un ünlü oyuncusu Muhammed Salah'ın, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek için bağışta bulunduğu belirtildi.

AA16 Ekim 2023 Pazartesi 14:55 - Güncelleme:
Muhammed Salah'tan Gazze'ye bağış
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Gazze Şeridi'ne yönelik yardımlarla ilgilenen Mısır Kızılayı İcra Direktörü Rami en-Nazar, yerel bir televizyon kanalına telefonla katılarak, konuyla ilgili bilgi verdi.

"Muhammed Salah, Filistin halkına bağışta bulundu" diyen Nazar, Salah için bunun garipsenecek bir durum olmadığını, Mısır içinde veya dışında bunu ilk kez yapmadığını ifade etti.

Nazar, Salah'ın isteği üzerine yardımın miktarına ilişkin bilgi vermedi.

Mısırlı oyuncu Salah'ın destek açıklaması, Gazze'deki olaylara ilişkin tutumunu ifade etmesi yönündeki tepkilerin ardından geldi. Sosyal medyada pek çok takipçisinin olaylara sessiz kaldığı gerekçesiyle takipten çıktığı ifade edilmişti.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 286'sı asker 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 750 kişinin öldüğünü, 9 bin 700 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 58 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 11 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi öldü. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri öldü.

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