İran, petrol satışını bir milyon varilin üzerine çıkardı

AA 20 Mart 2022 Pazar 15:51 - Güncelleme: 20 Mart 2022 Pazar 15:51

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, Ekonomi Bakanlığı yönetim kadrosuyla yaptığı toplantıda konuşan Muhbir, ülkenin ekonomik durumunu değerlendirdi.

Petrol alanındaki çalışmalara değinen Muhbir, "3 ayda petrol satışlarını günde bir milyon varilin üzerine çıkarmayı başardık." dedi.



Muhbir, ABD yaptırımları nedeniyle bazı ülkelerde dondurulan mali varlıkların bir kısmını da alabildiklerini dile getirdi.



Hükümetlerin "iyi bir yönetici ve girişimci olmadığını, yatırım mekanizmasının harekete geçmesi için varlıkların halka arz edilmesi gerektiğini" savunan Muhbir, "Ülkeden ham petrol satışı yerine işlenmiş mamulün ihraç edilmesi gerekiyor. Petrolden elde edilen gelir yatırıma dönüştürülmelidir." ifadelerini kullandı.



Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütüne (OPEC) göre, İran'ın yaklaşık 156 milyar varil ham petrol rezervi ve 34 trilyon metreküp doğal gaz rezervi bulunuyor.



Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 8 Mayıs 2018'de Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan çekilme kararının ardından açıkladığı İran'a yönelik ambargolar, 7 Ağustos ve 5 Kasım 2018'de iki aşamayla devreye girmişti.



İran Petrol Bakanlığının verilerine göre Tahran, günlük yaklaşık 2 milyon 800 bin varil ham petrol ihraç ederken, yaptırımlar sonrası bu rakam 500 bin varile kadar geriledi.

