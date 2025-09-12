Mührümüz uzaya vurulacak! Türk devletlerinden kritik hamle

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, toplantı başkent Bişkek'teki Cumhurbaşkanlığı Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kırgızistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Baktıbek Bekbolotov'un başkanlığında düzenlenen toplantıya, Türkiye Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Okay Memiş, Özbekistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Viktor Mahmudov, Kazakistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Gizat Nurdauletov, Azerbaycan Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ramil Usubov ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katıldı.

Bekbolotov, toplantıda yaptığı konuşmada, TDT üye ülkelerin tehditlere karşı ortak hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Tehditlere karşı etkili bir yanıtın ancak güven, güvenilir bilgi alışverişi ile siyasi, insani ve teknolojik alanlarda koordineli eylemlerin geliştirilmesi temelinde mümkün olduğunu kaydeden Bekbolotov, bu alanda diyalog kurma hazırlığının çok önemli olduğunun altını çizdi.

Toplantının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Bekbolotov, uluslararası terörizm, aşırılık, uyuşturucu trafiği, enformasyon ve siber güvenlik konularında işbirliği yanı sıra Afganistan'daki siyasi, ekonomik, insani durumu da geniş yelpazede ele aldıklarını söyledi.

TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ise TDT üye ülkelerinin 40'tan fazla platformda işbirliği yaptıklarını belirterek, TDT bayrağıyla bir uydunun uzaya gönderilmesi için çalıştıklarını anlattı.

Öte yandan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, TDT üye ülkeleri Güvenlik Konseyi Genel Sekreterlerini kabul etti.

Caparov, kabuldeki konuşmasında, Kırgızistan'ın TDT dönem başkanlığı süresince ülkeler arasındaki işbirliğini daha da güçlendirmek için her türlü çabayı gösterdiğini ifade etti.

Üye ülkelerin etkileşiminin genişlediğini vurgulayan Caparov, "İşbirliğimiz dış politikadan ticarete, enerjiden yeşil ekonomiye, turizmden dijitalleşmeye ve hatta uzay araştırmalarına kadar geniş bir alanı kapsıyor." dedi.

Caparov, günümüzde TDT'nin bölgesel ve uluslararası istikrarın korunmasında önemli bir yer edindiğini bildirdi.

Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan'ın üyesi olduğu TDT'nin dönem başkanlığı 6 Kasım 2024'te Kazakistan'dan Kırgızistan'a geçmişti.