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Dünya

Muhtemel Türkiye-Suriye normalleşmesi öncesi bölgede ABD destekli tiyatro: Terörist teröristi serbest bıraktı

ABD'nin müttefiki terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği bölgelerdeki hapishanelerden 50 DEAŞ'lı teröristi serbest bıraktı. Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, 'Bölgede yeniden bir terör dalgası oluşturmak istiyorlar. Amaçları Türkiye-Suriye görüşmelerini baltalamak.' dedi. Saldıkları DEAŞ'lı teröristlerin görüntülerini sosyal medyadan paylaşan YPG/PKK'lı teröristler temmuzda da sözde 'genel af' ilan edip 250 DEAŞ'lıyı serbest bırakmıştı.

Akşam Gazetesi5 Eylül 2024 Perşembe 08:54 - Güncelleme:
Muhtemel Türkiye-Suriye normalleşmesi öncesi bölgede ABD destekli tiyatro: Terörist teröristi serbest bıraktı
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Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG, yine sözde mücadele ettiği terör örgütü DEAŞ'lılar ile ilgili dikkat çeken bir adım attı. PKK/YPG Suriye'nin kuzeyinde kontrol atlında tuttuğu bölgelerdeki hapishanelerde bulunan DEAŞ'lıları serbest bırakmaya devam ediyor. Terör örgütü elebaşları son olarak 50 DEAŞ'lı mahkûmu daha serbest bıraktı. YPG/PKK'lı teröristler serbest bırakılan DEAŞ'lıların görüntülerini de sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerde tek tip kıyafet giydirilen DEAŞ'lıların bir törenle cezaevlerinden çıktığı görüldü.

İSRAİL'E ZEMİN AÇILIYOR

Suriye'de yuvalanan ABD destekli PKK/YPG geçtiğimiz temmuz ayında da sözde 'genel af' ilan edip 250 DEAŞ'lıyı cezaevlerinden serbest bırakmıştı.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, PKK/YPG'nin DEAŞ'lıları serbest bırakmasını değerlendiren Kocaeli Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, "Suriye Demokratik Güçleri adıyla Fırat'ın doğusunda yeniden yapılanan terör unsurlarının kontrol altında tuttukları noktalarda bazı DEAŞ militanlarını serbest bırakması bölgede yeniden bir terör dalgası oluşturma amacını taşıyor. Öncelikle bu coğrafya üzerinde terör ile mücadele altında belki bir İsrail saldırısı için zemin oluşturuluyor diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

HEDEF DİYALOG

Ülger, "İkinci olarak da Suriye ile Türkiye arasında başlayan diyalog süreci baltalanmak isteniyor diyebiliriz. Suriye rejimi de İdlib'deki grupları terör örgütü olarak niteliyor. ABD, DEAŞ militanlarının serbest bırakılmasını kendiliğinden gelişen bir olay olarak değerlendirmiyor" dedi.

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