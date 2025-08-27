Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan Yatırım Bakan Yardımcısı Abdullah El-Dubeyhi açılış konuşmaları yaptı.

Cumhurbaşkanı Şara, konuşmasında, Şam'ın dünya başkentleri arasında seçkin bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, Suriye halkının ticaret ve sanayide güçlü bir birikime sahip olduğunu ifade etti.

Suriye'nin geçmişte baskıcı ve despot bir rejimin egemenliğinde, tarihine yabancı bir dönemden geçtiğini söyleyen Şara, "Bu süreçte halkın ruhu değişti, kararlılık zayıfladı, yatırımcılar ülkeden kaçtı. Suriye, ekonomik cazibesini kaybeden bir ülkeye dönüştü ve halkı onu terk etti." dedi.

Şara, ancak bu karanlık dönemin Suriye halkının zaferi ve eski rejimin çöküşüyle sona erdiğini aktararak, "Bugün Suriye'ye sevenleri, halkı, kahramanları ve geçmişinin mirasçıları geri döndü. Hep birlikte ülkeyi yeniden inşa etmeye, kopan bağları onarmaya geldiler." ifadelerini kullandı.

Baas rejiminin yıkıldığı 8 Aralık 2024'ten bu yana yeni Suriye'nin önceliğinin güvenlik istikrarı ve ekonomik kalkınma olduğunun altını çizen Şara, "Tarım ve sanayi üretimini artırma planları yapıldı, göçmenlerin ve mültecilerin geri dönüşü hedeflendi, elektrik, su ve sağlık hizmetleri gibi temel altyapılar kademeli olarak iyileştirilmeye başlandı." diye konuştu.

Suriye diplomasisinin çabalarının da göz ardı edilemez olduğunu, dünya ile ilişkilerin onarılması sürecinin başladığına işaret eden Şara, "Suriye, kendisine uygulanan yaptırımlar ve baskılardan kurtulmaya başladı. Yurt dışındaki Suriyeliler bilgi, tecrübe, kaynak ve yetenekleriyle ülkelerine dönerek kalkınmaya katkı sunuyorlar." dedi.

Şara, "Bugün, dünyanın en eski yerleşim yeri olan Şam'da, bölgenin ilk ve benzersiz fuar alanında toplanarak, köklü ekonomik tarihimize ait bir mirası yeniden canlandırıyor, Uluslararası Şam Fuarı ile parlak bir geleceğe birlikte adım atıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"ULUSLARARASI ŞAM FUARI, YENİ SURİYE İÇİN BÜYÜK BİR BAŞARI"

Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya, Suriye halkına ve fuar katılımcılarına selamlarını ilettiğini söyledi.

Bakan Bolat, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın katılımıyla gerçekleştirilen 62. Şam Uluslararası Fuarı'nın açılışındaki konuşmasında, söz konusu organizasyonun yeni Suriye devletinin başarısının ve gelecekteki büyük yürüyüşünün sembolü olarak hafızalarda yer alacağını belirtti.

Türkiye'nin Suriye ile tarihi, kültürel, sosyal, ekonomik ve ticaret bağları olduğunu dile getiren Bolat, "Acımasız bir rejimin başlattığı iç savaştan bu yana başta 4 milyon civarında Suriyeli kardeşlerimize ev sahipliği yapmanın yanında Suriye'nin yeni yönetiminin başarılı olması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her alanda destek vermeye devam edeceğiz." dedi.

Bolat, Suriye'nin yeniden imarının Türkiye için her zaman önemli olduğuna işaret ederek, bu ülkeyle diplomasiden savunmaya, ticaretten sanayiye, tarımdan hizmetlere, ulaştırmadan enerji ve altyapı alanlarına varıncaya kadar karşılıklı işbirliği için karşılıklı çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Yeni Suriye'nin halkı ve yönetimiyle kısa bir sürede dünya sahnesinde daha güçlü yerini alacağına inandıklarını dile getiren Bolat, son 7 ayda söz konusu ülkeye her gelişinde yeni başarıları görmekten mutluluk duyduklarını aktardı.

"TRANSİT TİCARET BAŞLAYACAK"

Açılışın ardından fuardaki yaklaşık 1000 metrekarelik Türkiye pavilyonunu ziyaret eden Bolat, burada stantları gezdi. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Bolat, fuara Türkiye'den 32 firma ve 500'ün üzerinde ziyaretçi geldiğini, aynı zamanda bakan düzeyinde katılan misafir ülke olduklarını söyledi.

Bolat, Suriye'nin hızla yaralarını sararak gelişme yolunda ilerlediğini, ticaretin artması noktasında da karşılıklı anlaşmaların yapıldığını vurguladı.

Şam Uluslararası Havalimanı'nı bir Türk konsorsiyumun inşa edeceğine dikkati çeken Bolat, "Suriye'de bir Türk şirketlerinin olduğu konsorsiyum 5 bin megavatlık enerji yatırım anlaşması imzaladı. Diğer alanlarda da orta, küçük ve büyük ölçekte yatırımlar, ticaret, gümrük işbirliği bütün hızıyla devam ediyor." dedi.

Bolat, Türkiye'nin Suriye'ye açılan 9 gümrük kapısı bulunduğunu artık tırların karşılıklı gümrüklerden geçerek mallarını alıcıların olduğu yerlere boşaltacaklarını ifade etti. Bu gelişmenin ikili ticareti hızlandıracağını bildiren Bolat, şunları kaydetti:

"Transit ticaret başlamış olacak. Türkiye'den başlayıp Suudi Arabistan'a, diğer Körfez ülkelerine kadar Suriye, Ürdün'ü geçecek transit ticarette Suriye artık yeniden 2011 öncesinde olduğu gibi transit ticaret geçiş ülkesi olacak. Bu hem Suriye'ye hem Türkiye'ye hem de diğer bölge ülkelerine uluslararası ticaretin artması noktasında önemli bir fayda sağlayacak."

"SURİYE KALKINIRSA, SUUDİ ARABİSTAN DA KALKINIR"

Suudi Arabistan Yatırım Bakan Yardımcısı Abdullah El-Dubeyhi de "Birbirimize benziyoruz" sloganıyla hareket ettiklerini aktararak, "Suriye kalkınırsa, Suudi Arabistan da kalkınır." dedi.

Başta enerji sektörü olmak üzere pek çok alanda yakın zamanda anlaşmalar imzalanacağını kaydeden Dubeyhi, "Bugünkü katılımımız, 24 milyar Suudi riyali değerindeki ekonomik anlaşmaların devamı niteliğindedir." ifadesini kullandı.



5 Eylül'e kadar devam edecek fuara, 25 ülkeden 1000'den fazla şirket katılıyor.

Öte yandan 61. Uluslararası Şam Fuarı, 2019'da düzenlenmişti.

